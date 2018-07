Facebook-Datenskandal? Affäre um die Datenanalysefirma Cambridge Analytica? Anhörung vor dem US-Kongress und im Europaparlament? War da was? Medial und in Sachen Image-Schaden war da vielleicht was, aber wirtschaftlich steht der Social-Media-Pionier Facebook so gut da wie noch nie: Am vergangenen Freitag schaffte die Facebook-Aktie an der Börse ein Top-Platzierung und ein Allzeithoch. Der US-Konzern ist damit laut Medien-Portal Meedia erstmals mehr als 600 Milliarden Dollar wert. Auch das erneute ... (Claudia Wallendorf)

Den vollständigen Artikel lesen ...