Hublot muss nicht erst das Finalspiel abwarten. Die Uhrenmanufaktur gewinnt bei seiner bereits dritten Teilnahme als offizieller Zeitnehmer bei der FIFA-Weltmeisterschaft auf ganzer Linie. 1000 geladene Gäste, die dank und mit Hublot gemeinsam in das einzigartige Erlebnis einer Fußballweltmeisterschaft eintauchen konnten, mehr als 20 Minuten Spielzeit für Hublot durch die Anzeigetafeln der vierten Offiziellen, die neue und erste Smartwatch von Hublot, speziell für die Weltmeisterschaft und den Fußball, die Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russiamit Torlinien-Technologie direkt am Handgelenk der Schiedsrichter sowie eine neue Boutique-Eröffnung in St. Petersburg, Hublot ist überall sichtbar im Gastgeberland und in der Welt des Fußballs. Sieg auf ganzer Linie für Hublot! Um diesen weltweiten Erfolg zur Feiern lädt Hublot zu einer exklusiven Party und zugleich Abschlussfeier ein. Umgeben von Matroschkas - den offiziellen Maskottchen für dieses Event - feiern die geladenen Gäste, Freunde der Marke und Fußballbegeisterten zu den Beats von DJ Snake, ein Freund der Luxusuhrenmanufaktur und des Fußballs gleichermaßen.



"Ein intensiver, mitreißender und leidenschaftlicher Fußballmonat, der alle Erwartungen für das Finale übertroffen hat - Hublot ist bereits jetzt, für uns, der Gewinner der Weltmeisterschaft. Mehr als 20 Minuten Sichtbarkeit durch die Anzeigetafeln der vierten Offiziellen, dazu 1000 geladene Gäste, die an unserem Programm "Hublot Loves Football" teilgenommen haben, und die 64 Spiele unvergesslich werden ließ, sowie unsere spezielle Fußballuhr, die Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia, mit der die 169 geschossenen Tore aufgenommen wurden und die in ihrem digitalen Speicher auch den Sieger dieser 21. Weltmeisterschaft besiegeln wird. Nicht zu vergessen die Eröffnung einer dritten Boutique in Russland. Die schönste Belohnung für unsere Teams, nach all diesen Monaten intensiver Arbeit, ist die geteilte Freude für den beliebtesten Sport der Welt und die Freude und Dankbarkeit in den Augen unserer Gäste und Freunde der Marke zu sehen. Wir alle lieben den Fußball und er gibt uns diese Liebe auf wunderbare Weise zurück!"



Ricardo Guadalupe, CEO von Hublot



Zusammenfassung der entscheidenden Momente dieser 21. Weltmeisterschaft im Hublot-Modus.



Geteilte Freude ist doppelte Freude! Hublot lud seine Kunden und Freunde der Marke auf die Tribüne ein.



Erfolgsbilanz: Die Uhrenmanufaktur erreichte ein weiteres Mal eine unglaubliche Sichtbarkeit in 12 Stadien bei 64 Spielen und verzeichnete insgesamt über 20 Minuten an Spielzeit.



Sichtbarkeit



Das Handgelenk der Schiedsrichter vibrierte dank der Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia, die mit dem elektronischen Gerät der "Torlinien-Technologie" verbunden ist, 169 Mal. Die Uhr der Freunde des Fußballs hat bei der Weltmeisterschaft in Echtzeit den Rhythmus vorgegeben: Ankündigung des Spiels 15 Minuten vor dem Anstoß, gelbe und rote Karten, Spielerwechsel und - last but not least - Tore. All dies wurde durch Spielstatistiken zu Punktestand, Anzahl der gelben und roten Karten, Namen der Torschützen, Wechsel von Spielern und Spielzeit perfekt abgerundet.



Präsenz



Nach den Boutiquen in Metropol und im Einkaufszentrum Tsum nur wenige Meter vom Museum Eremitage entfernt, eröffnete Hublot am 15. Juni im ältesten Kaufhaus von St. Petersburg seine dritte Boutique. Auf 26 m2 zeigen sich die Fusion von Materialien und Fußball.



Feier und Bekanntgabe



Zu den Klängen der Abschlusszeremonie vereinte Hublot am 14. Juli seine Gäste und Freunde des Fußballs zu einer Feier anlässlich der Weltmeisterschaft. Zum Abschluss des Abends präsentierte die Uhrenmanufaktur seine zweite Leidenschaft, jene für die Musik. Nach der Performance von Paul Oakenfold begeisterte William Grigahcine aka DJ Snake die Anwesenden mit seinen Elektro-Beats. Der angesagteste DJ, der bei unzähligen Festivals auflegt und die Charts anführt, ist großer Fan von Hublot und dem Fußball. Und genau deshalb ist er neuer Botschafter für Hublot. Neben seiner Grammy-Nominierung für seine Zusammenarbeit mit Lady Gaga 2011 hat er auch gemeinsam mit Kanye West, AlunaGeorge und Major Lazer Titel neu gemischt, ehe er 3 Songs aus dem Album Artpop von Lady Gaga komponierte und gemeinsam mit Justin Bieber einen Song aufnahm. Hublot erneut seine Leidenschaft für die Musik. Zeit sich der Musik zu widmen!



Hublot gratuliert Didier Deschamps und dem französischen Team, dem neuen FIFA-Weltmeister.



www.hublot.com



