Die Koalition streitet über die Zurückweisung von Flüchtlingen. Die Bekämpfung der Fluchtursachen kommt dagegen nicht voran - wie die stockende Afrika-Offensive der Regierung zeigt.

Die Enttäuschung wird mit dem Aperitif serviert. Am Donnerstagabend der vergangenen Woche haben sich in der Hauptstadtrepräsentanz der Robert Bosch Stiftung mehr als 200 Menschen versammelt: Botschafter und Konsuln, Minister und Abgeordnete, vor allem Unternehmer. Sie lassen den deutsch-afrikanischen Wirtschaftstag ausklingen.

Der Schaumwein ist gerade gereicht, als Clémentine Shakembo die Bühne betritt, eine herzliche Dame in buntem Kleid, die gern viel lacht. Jetzt aber sagt sie im feinen Französisch der Oberschicht, der Tag sei reich an guten Diskussionen gewesen, doch "die Wahrheit ist: Die ausländischen Investitionen in Afrika nehmen ab - nicht zu."

Shakembo ist Botschafterin der Demokratischen Republik Kongo; sie spricht im Namen ihrer Kollegen in der Afrikanischen Union, um den Deutschen ins Gewissen zu reden. Alle Experten seien sich einig: "Afrika ist ein Kontinent der Zukunft", sagt Shakembo - aber diese Zukunft, deutet sie an, stehe gerade auf dem Spiel. Es brauche eine neue Partnerschaft mit Europa. Und damit keine Missverständnisse entstünden: Es gehe hier nicht um mehr Geld, sondern um Engagement und dauerhaftes Interesse: "Kommt alle, investiert eure Millionen - und bitte: Bleibt!", ruft Shakembo. Applaus im Saal.

Alle sind sich einig, dass es eine neue Afrikapolitik braucht - eine nie da gewesene Außenwirtschaftspolitik, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) glaubte, als sie Afrika 2017 zum wichtigsten Thema der deutschen G20-Präsidentschaft erklärte. Der Kontinent, so ihr Wunsch, sollte endlich abheben und gewinnen: mehr Stabilität, mehr Kredite, mehr Infrastruktur, vor allem auch mehr Jobs und mehr Wachstum. Und natürlich wollte Merkel mit ihrer Offensive auch annoncieren, dass sie es ernst meint mit der "Bekämpfung der Fluchtursachen".Um ihre Ambitionen zu unterstreichen, initiierte die Bundesregierung gleich fünf Afrikaprogramme. Sie alle wurden mit tollen Namen etikettiert, mit Pomp präsentiert. Die drei wichtigsten: Compact with Africa (Finanzministerium), Marshall-Plan (Entwicklungshilfeministerium), Pro-Afrika-Initiative (Wirtschaftsministerium).

Die deutsche Wirtschaft war begeistert - allen voran der Mittelstand. Die Unternehmer erhofften sich ein deutliches Geschäftsplus mit den 55 Staaten des Kontinents. In manchen Ländern des heterogenen Kontinents wächst die Wirtschaft um mehr als fünf Prozent pro Jahr. In vielen mangelt es aber auch an politischer Stabilität, an Sicherheit und Verlässlichkeit. Die Kanzlerin war da so etwas wie eine Hoffnungsträgerin: "Erstmals", sagte etwa BDI-Präsident Dieter Kempf damals, würden gemeinsam mit den afrikanischen Staaten die Rahmenbedingungen für Investitionen "nachhaltig verbessert". Und Jürgen Heraeus, Chef der damals auch noch gegründeten Business-20-Initiative, witterte gar eine "einmalige Chance" für Afrika und die deutsche Wirtschaft.

Mehr Geschäft mit Schweden

Die meisten Experten waren von Anfang an skeptisch. "Von außen lässt sich nur begrenzt Einfluss auf die ökonomische Entwicklung afrikanischer Länder nehmen", sagt etwa Jann Lay vom Hamburger GIGA-Institut. Politik und Wirtschaft weckten "überhöhte Erwartungen". Das zeigt auch ein Blick auf die Fakten. Gerade einmal zehn Milliarden Euro haben deutsche Unternehmen auf dem Kontinent investiert; weltweit sind es mehr als eine Billion. Und auch wenn sich das Handelsvolumen deutscher Firmen mit Afrika seit 2000 verdoppelt hat: Der Anteil am gesamten Außenhandel liegt immer noch bei mickrigen zwei Prozent. Mit Schweden und seinen zehn Millionen Einwohnern machen die Firmen mehr Geschäft als mit allen 55 afrikanischen Staaten und seinen fast 1,3 Milliarden Einwohnern. Und ausgerechnet im vergangenen Jahr brachen ...

