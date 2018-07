Trump-Putin-Gipfel wird heute in Helsinki stattfinden DE30 nähert sich Widerstand bei 12.600 Punkten Adidas (ADS.DE) plant, bis 2024 auf recyceltes Polyester umzusteigen

Die asiatische Sitzung kann als eine der schwächeren bezeichnet werden, da wichtige Aktienindizes aus der Region zu Beginn der neuen Handelswoche tiefer schlossen. Eine Abschwächung der chinesischen Wirtschaft scheint die Bewertung der asiatischen Vermögenswerte belastet zu haben. Im Gegenzug verliert der australische S&P/ASX 200 (AUS200) 0,43% an Wert und der chinesische Hang Seng (CHNComp) 0,5%. Die japanischen Aktienmärkte blieben heute aufgrund eines Feiertages (Tag des Meeres) geschlossen. An den europäischen Börsen war am Montag eine recht gemischte Eröffnung zu beobachten. Die Mehrheit der wichtigsten Aktienindizes befinden sich jedoch in der Nähe des Schlusskurses vom Freitag. Die einzig zu erwähnende Überraschung, ist der russische RTS-Index (RUS50), da er um 0,8% tiefer eröffnete. Medien- und Reiseunternehmen sind in den ersten Minuten des europäischen Handels die größten Gewinner, während die Automobilhersteller am schlechtesten abschneiden. Während der europäischen Sitzung findet das wichtigste Ereignis des Tages statt. ...

