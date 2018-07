Die Umsätze im US-Einzelhandel haben im Juni wie erwartet zugelegt. Sie seien um 0,5 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Volkswirte hatten damit gerechnet. Es war der fünfte Anstieg in Folge. Im Mai waren die Umsätze um aufwärts revidierte 1,3 Prozent geklettert. Zunächst war ein Anstieg um 0,8 Prozent ermittelt worden.

Ohne die schwankungsanfälligen Autoverkäufe stiegen die Einzelhandelsumsätze im Juni um 0,4 Prozent. Es war ein Anstieg um 0,3 Prozent erwartet worden. Auch hier wurde der Vormonatswert deutlich nach oben korrigiert. Die Umsätze waren im Mai um revidierte 1,4 Prozent gestiegen, nachdem zunächst ein Anstieg von 0,9 Prozent ermittelt worden war./jsl/tos/she

AXC0169 2018-07-16/14:53