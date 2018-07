Schon vor seinem Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump in einem Punkt Zustimmung aus Moskau erhalten: Das russische Außenministerium kommentierte einen Tweet Trumps zum schlechten Verhältnis zwischen Washington und Moskau am Montag auf Twitter mit den Worten "We agree" ("Wir stimmen zu"). In einem ungewöhnlichen Schritt hatte Trump vor dem Gipfel in Helsinki die frühere Politik der USA und die Ermittlungen seines Justizministeriums in der Russland-Affäre für das angespannte Verhältnis zu Moskau verantwortlich gemacht.

"Unsere Beziehung zu Russland war NIEMALS schlechter, dank vieler Jahre amerikanischer Torheit und Dummheit und nun wegen der manipulierten Hexenjagd!", schrieb Trump auf Twitter. Trump und Putin waren am Montag in der finnischen Hauptstadt zu einem mit Spannung erwarteten Gipfel zusammengekommen. Zum Auftakt des Treffens betonte Trump die Bedeutung eines guten Verhältnisses seines Landes zu Russland. "Die Welt möchte, dass wir miteinander auskommen", sagte er im Beisein Putins./cy/DP/jha

