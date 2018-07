Zunächst geben wir einen Überblick über die Einordnung der Netzebenen mit Hilfe eines Referenzbildes. Die im Folgenden beschriebene Unterscheidung der Netzebenen trifft auf Mehrfamilienhäuser zu. Diese Netze unterteilt man in Gebäudenetze (Netzebene 4, NE?4) und Wohnungsnetze (Netzebene 5, NE?5). Bei Ein- und Zweifamilienhäusern entfällt in der Regel die NE?4, so dass sich an dem Glasfaserabschlusspunkt (Gf-AP) gleich das Wohnungsnetz anschließt (Bild 1). Das Gebäudenetz (NE?4) beschreibt den Netzabschnitt zwischen Glasfaser-Gebäudeverteiler (Gf-GV) und Glasfaserteilnehmeranschlussdose (Gf-TA) in der Wohnung.

Die Außenkabel des Netzbetreibers (NE?3) werden im Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP) abgeschlossen. In der Regel wird der Gf-AP vom Netzbetreiber installiert. In größeren Gebäuden teilt man die Glasfaseranschlüsse über einen Splitter (im Gf-GV) an die jeweiligen Wohnungen auf (NE?5, Bild 1, siehe auch Beitrag »Das Glaszeitalter beginnt« in »de« 13-14.2018).

Anforderungen an die Glasfasern

Für den Anschluss In der Wohnung empfiehlt man die Installation einer Glasfaser-Teilnehmerabschlussdose. In dieser wird das Glasfaserkabel auf einem LC-APC Stecker abgeschlossen (Ferrule mit Schrägschliff). An diese Dose wird später mit einem kurzen Glasfaserverbindungskabel der ONT (auch Glasfasermodem) angeschlossen. Der ONT versorgt dann den Router (auch Home Gateway, z.?B. Speedport oder Fritzbox). Als Fasern empfiehlt man die biegeunempfindlichen Singlemodeglasfasern (G.657x) zum Einsatz da sich bei diesem Glasfasertyp enge Biegeradien bei der Installation nicht wesentlich auswirken. Bei Einsatz von Standardfasern (G.652D) muss man auf die minimal zulässigen Biegeradien achten. Andernfalls können hohe Einfügedämpfungen auftreten, so dass der zulässige Dämpfungswert von maximal 1,5?dB im NE?4 weit überschritten wird. Dies führt zu Störungen und ggf. zum Totalausfall der Übertragung bei der Inbetriebnahme.

Für die vorkonfektionierten Steigleitungskabel (8, 16 oder 24 Fasern pro Kabel) helfen Farbkodierungen bei der Zuordnung der Stecker zu den jeweiligen Verteilerpunkten (Bild 2).

Glasfaserstecker im Gebäudenetz: LC-APC (grün)

Glasfaserstecker sind an Glasfaserkabeln/Glasfasern direkt montiert, um eine lösbare Glasfaserverbindung bzw. eine definierte Terminierung der Glasfaserenden herzustellen. Sie stellen außerdem eine entsprechende Zugentlastung zur Glasfaser her.

In Glasfasergebäudenetzen kommen in den Abschlusseinrichtungen (Gf-AP und Gf-TA) ausschließlich die LC-APC-Stecker zum Einsatz. Die Stecker werden in den Abschlusseinrichtungen in Durchführungskupplungen eingesteckt. Der Aufbau des LC-APC Steckers basiert auf einer Einzelfaser-Keramikferrule mit einem Durchmesser von 1,25?mm zur Aufnahme des Lichtwellenleiters. Der Stecker hat einen Winkelschliff von 8?° (gemäß IEC 61754-20), daher ergibt sich eine hohe Rückflussdämpfung >?45?dB, die für künftige Systemanforderungen wichtig ist. Durch Einsatz des LC-APC-Steckers wird ein Gebäudenetz mit hoher optischer Güte erreicht und somit die Universalität und Zukunftssicherheit sichergestellt.

Die grüne Farbe des Steckers kennzeichnet einen Schrägschliffstecker. Der LC-APC-Stecker ist in der DIN EN 61754-20 standardisiert.

Glasfaserstecker gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen. Zur Sicherstellung einer geringen Dämpfung wird empfohlen Stecker der Güteklasse B (Grade B gemäß EN 61755-1, d.?h. Dämpfungsmittelwert 0,12?dB pro Verbindung bzw. 97?% der Fälle besser als 0,25?dB) zu verwenden.

Die Endflächen der Stecker sollten mit mechanisch fixierten Schutzkappen versehen sein, um die Stirnfläche zu schützen, bis sie in die passende LC-Kupplung gesteckt werden. Die Kupplungen haben in der Regel feste Positionen, so dass eine genaue Zuordnung zwischen Kupplung und Wohnung möglich ist. Für das Gebäudenetz sind nur Kabel mit Einmoden-Glasfasern in den Gf-Innenkabeln geeignet. Diese Forderung ist sehr wichtig, da von den Netzbetreibern nur Einmoden-Glasfasern in ihren Netzen (Netzebene 3, NE?3) eingesetzt werden. ...

