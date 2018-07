BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um die Manipulationen bei Diesel-Pkw haben sich das Verkehrs- und das Umweltministerium immer noch nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen können. Das SPD-geführte Umweltministerium setzt weiterhin auf Hardware-Lösungen, das Verkehrsministerium mit dem CSU-Politiker Andreas Scheuer an der Spitze lehnt diese ab und will lediglich die Software erneuern. Wann angesichts drohender Fahrverbote mit einer Lösung zu rechnen ist, ist derzeit noch völlig offen.

Umweltministerin Svenja Schulze besucht am Donnerstag auf Einladung des Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes in Frankfurt eine Kfz-Werkstatt und lässt sich dort über die Möglichkeiten zur Nachrüstung eines Dieselfahrzeugs informieren.

Schulze besorgt

"Wir befinden uns nach wie vor in einem Meinungsbildungsprozess in der Bundesregierung zu der Frage, ob wir Nachrüstungen brauchen und die Bundesumweltministerin ist der festen Überzeugung, dass wir nur dann in allen Städten die Schadstoffe unter die Grenzwerte bekommen, wenn es Nachrüstungen an diesen Pkw gibt", sagte ein Sprecher von Schulze. Die Ministerin setze sich dafür ein, dass in dieser Richtung weiter nachgedacht werde.

Schulze schaue "mit Sorge" auf die bereits gefällten und noch anstehenden Entscheidungen der Gerichte zu Fahrverboten. Das Ziel sei es weiterhin, solche Verbote zu vermeiden. Die Ministerin engagiere sich deshalb "umso mehr" dafür, die Nachrüstung bei Dieseln zu etablieren und Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese kommen.

Scheuer scheut sich

Eine Sprecherin des Verkehrsministeriums erklärte, erst wenn das Ergebnis der entsprechenden Arbeitsgruppe vorliege, könne man weiter überlegen. Es gebe das "Sofortprogramm Saubere Luft", das erfolgreich angelaufen sei. Es seien dazu schon viele Förderbescheide vergeben worden.

Gegen Hardware-Nachrüstungen gebe es technische, finanzielle und rechtliche Bedenken, sagte die Sprecherin. Die Kosten seien hoch, außerdem verbrauche ein Auto mit Hardware-Nachrüstung mehr Sprit und produziere damit mehr CO2. All dies müsse in den Meinungsbildungsprozess einfließen.

