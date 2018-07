Der abgeschobene Gefährder Sami A. soll zurück nach Deutschland. Die Botschaft hat nun Kontakt zu den tunesischen Behörden aufgenommen.

Die Bundesregierung will den Fall des abgeschobenen Gefährders Sami A. nun mit Tunesien besprechen. Das Innenministerium habe die deutsche Botschaft in Tunis gebeten, Kontakt mit den dortigen Behörden aufzunehmen, "um amtliche Informationen zum derzeitigen und weiteren Vorgehen in dem Fall zu erlangen", sagte eine Sprecherin des Hauses von Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Montag in Berlin.

Noch am Samstag hatte es aus tunesischen Regierungskreisen geheißen, dass es noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...