Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen und der Übernahme des schweizerischen Medizintechnikkonzerns Sensile Medical auf "Sell" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Der etwas zuversichtlichere Geschäftsausblick für das Gesamtjahr basiere vermutlich allein auf einer Erholung des US-Glasgeschäfts, die mit Blick auf 2019 und 2020 nicht nachhaltig sein dürfte, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch änderten die beiden bekanntgegebenen Großaufträge nichts Wesentliches mit Blick auf den Anlagehintergrund. Die Übernahme von Sensile biete zwar Zugang zu einer interessanten Technologie, berge aber auch Risiken in puncto der notwendigen Zulassungen der betreffenden Behandlungsmethoden. Insgesamt erscheine der neue mittelfristige Ausblick des Spezialverpackungsherstellers unrealistisch./mis/bek Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2018-07-16/15:52

ISIN: DE000A0LD6E6