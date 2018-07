München (ots) -



getnow.de freut sich über die steigende Nachfrage und die hohe Anzahl an Anfragen aus dem Umland und erweitert sein Liefergebiet rund um die Städte Berlin und München. Der Online-Supermarkt bleibt damit seinem Ziel treu auch in das Umland seiner derzeitigen Liefergebiete zu expandieren und den Bedürfnissen der Kunden, die außerhalb der Innenstadt wohnen mit dem Zugang zur Abendbestellung gerecht zu werden.



Zu den erweiterten Gebieten gehören zahlreiche Berliner Bezirke und Orte im Umland, wie beispielsweise Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Königs Wusterhausen und der Großraum Potsdam. Aber auch in und um München kommen endlich mehr Menschen in den Genuss von der Großmarktqualität und dem persönlichen Service von getnow.de. Stadtteile und Ortschaften, wie zum Beispiel Erding, Haar, Poing, Putzbrunn, Gilching und Unterschleißheim - um nur Einige zu nennen - werden dem Gebiet der Abendbestellung mit angeschlossen.



Die Abendbestellung wird bis mittags auf www.getnow.de getätigt und noch am selben Tag durch den Logistikpartner DHL ausgeliefert. Neukunden aus dem Umland profitieren mit getnow.de von dem umfangreichen und hochwertigen Sortiment, welches mehr als 12.000 Produkte umfasst. Wer auf dem Land wohnt, muss durch das Angebot von getnow.de in Zukunft nicht mehr in die Innenstadt fahren, um Spezialitäten wie Tigerzitronen, frische Tamarinden oder irische Tomahawk Dry Aged Steaks und Filets vom Wolfsbarsch in Großmarktqualität einzukaufen. Mit getnow.de können sich Kunden die Lebensmittel und Spezialitäten bequem nach Hause liefern lassen zu einem gewählten Zeitfenster bis spätestens 21:00h.



Der in der Geschäftsleitung für Operations und Expansion verantwortliche Rolf-Hendrik Arens dazu: "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir entgegen dem aktuellen Markttrend in Deutschland so schnell weiter wachsen können. Speziell unser persönlicher Service, das große Warenangebot von frischem Fisch bis hin zu Spielwaren und Drogerieartikeln begeistert unsere Kunden. Aber nicht nur der bereits auf Platz 1 einer Studie bewertete Service, sondern auch die Last-Mile-Experience von unserem Logistik Partner DHL beschert uns die hohe Kundenzufriedenheit und den Erfolg."



Pressekontakt: Getnow New GmbH Unternehmenskommunikation Nymphenburger Strasse 70 80335 München presse@getnow.de