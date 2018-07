Hi Technological Plastic Industries PLC: Hi Technological Plastic Industries PLC hat mehr Aufträge als sie erfüllen können DGAP-News: Hi Technological Plastic Industries PLC / Schlagwort(e): Sonstiges Hi Technological Plastic Industries PLC: Hi Technological Plastic Industries PLC hat mehr Aufträge als sie erfüllen können 16.07.2018 / 16:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. London, 16. Juli 2018 - Hi Technological Plastic Industries PLC wächst weiter und erhielt zuletzt mehr Aufträge, als sie ausführen können. Das Unternehmen musste deshalb mehrere Aufträge zurückweisen. Dies ist ein Beleg für den Bekanntheitsgrad des Unternehmens und das Vertrauen der Kunden, aber auch ein Hinweis auf die dringende Notwendigkeit zur Erweiterung der Produktion. Die bevorstehende Börsennotierung an einer europäischen Börse ist deshalb eine elementare Voraussetzung, um Kapital aufzunehmen und so weiteres Wachstum zu realisieren. "Wir freuen uns über das Vertrauen der Kunden von Hi Technological Plastic Industries PLC, das durch den Anstieg der Aufträge zum Ausdruck gebracht wird. Aufgrund des Baubooms in Dubai im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen für die Weltausstellung "World Trade Fair 2020" sind die Bestellungen für Elektrorohre und Abwasserleitungen zum 30% gestiegen. Es ist wichtig, dass wir die Kapitalmaßnahmen umsetzen, um das Working Capital zu stärken und Rohmaterial zu kaufen. Wir sind optimistisch, denn die Notierungsaufnahme sollte in Kürze abgeschlossen sein. Danach können wir die Produktionskapazitäten entsprechend erweitern", sagt Shahid Akram, Mitglied des Vorstands (COO). Über das Unternehmen Hi Technological Plastic Industries PLC ist die Holding der operativen Gesellschaft Hi Technological Plastic Industries LLC mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Gegründet in 2013 stellt HTPI Recyclinggranulat aus Kunststoffen wie LDPE und HDPE/LDPE sowie PVC-Rohre her. Die Produktionskapazität beträgt 300 Tonnen/Tag. Hauptabsatzmarkt sind die VAE, aber die Produkte werden auch weltweit exportiert, unter anderem nach Pakistan, Indien, China, Hong Kong und in ostafrikanische Länder. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 14,3 Mio. Euro und erwirtschaftete ein Bruttoergebnis von 2,3 Mio. Euro. 16.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 704975 16.07.2018

