Gibraltar gilt als Steuerparadies und beliebte Heimat von Glücksspielfirmen. Die Menschen in Gibraltar lehnen den drohenden Brexit ab - für die Spanier bedeutet er sogar schon Einkommensverluste.

Miguel Vermehrens Vita ist typisch für Gibraltar. Der Kommunikationsexperte mit österreichischem Akzent ist eine Mischung aus vielen Kulturen, aber im Herzen doch sehr britisch. Sein Vater war deutscher Fernsehkorrespondent in Spanien. Er selbst ging in England zur Schule, arbeitete teilweise in Deutschland, blieb dann aber doch in Spanien hängen. Sein Job ist es, Gibraltar in Spanien zu promoten. Vermehren ist Chef der Presseabteilung der Regierung von Gibraltar. Kein einfacher Job, denn die Spanier wollen den an der Meerenge zu Afrika gelegenen Felsen wieder zurück haben. Bisher freilich ohne Erfolg. Spanien hat selbst zwei Exklaven in Marokko, Ceuta und Melilla, die dann konsequenterweise auch zur Disposition stünden.

Spanien bezeichnet den über 400 Meter hohen Felsen als Steuerparadies. Vermehren besteht aber darauf: "Es ist ein Niedrigsteuer-Gebiet ähnlich wie Irland. Hier kann man nicht anonym Geld bunkern oder ähnliches". Vorwürfe wegen Geldwäsche gibt es dennoch immer wieder. Der 59-jährige Vermehren, der drei Sprachen spricht, hält dagegen: "Hier gibt es keine Kriminalität. Wir haben 30.000 Einwohner, aber bei uns im Gefängnis sitzen nur 47 Insassen. Hier wird nicht geklaut und es gibt auch keine Arbeitslosigkeit".

Glaubt man ihm, gibt es auch keine Briefkastenfirmen, obwohl die Spanier von 30.000 dort registrierten Unternehmen ausgehen. Gibraltar weist offiziell nur die Hälfte aus. Klar ist: Wer durch die Altstadt schlendert oder um den 6,5 Quadratkilometer großen Felsen herumfährt, sieht vor allem Restaurants, Cafés und Shops, seltsame Denkmäler und sehr viele heruntergekommene Hochhäuser. Auch das sogenannte Ocean Village, wo einige Firmen, auch der deutsche Glücksspielanbieter Lottoland, zwischen Yachten und Cafés ihren Sitz haben, wirkt eher wie ein Freizeitpark.

"Der Finanzdienstleistungssektor ist hier sehr stark", gibt Julian Byrne zu. Er ist Vorsitzender des Verbands kleiner und mittelständischer Unternehmen (Gibraltar Federation of Small Businesses). Gibraltar geht sehr offen mit virtuellen Währungen um. Diese werden allerdings auch immer wieder mit Geldwäsche in Verbindung gebracht. Auch viele europäische Online-Glücksspielanbieter haben hier ihren Sitz. "Wir haben die perfekte rechtliche und steuerliche Lage", erklärt Lottoland CEO Nigel Birrell.Trotz aller Verdächtigungen: die Briten scheinen in ihrer Rolle unantastbar. ...

