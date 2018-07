Mainz (ots) -



ab Samstag, 21. Juli 2018, 19.20 Uhr Erstausstrahlungen



Der neue 3sat-Sendeplatz für Kulturdokumentationen am Samstag, 19.20 Uhr, bietet einen feuilletonistischen Zugang zu aktuellen Themen: Dokumentationen über die europäischen Kulturhauptstädte, Künstlerporträts sowie eine Auseinandersetzung mit europäischer und internationaler Kulturpolitik ergänzen am Samstagabend das werktägliche 3sat-Fernsehfeuilleton "Kulturzeit".



Den Auftakt macht am Samstag, 21. Juli 2018, 19.20 Uhr, ein Porträt der Performancekünstlerin "Marina Abramovic - vom Schmerz zur Freiheit" (Erstausstrahlung). Seit Jahrzehnten polarisiert Marina Abramovic mit ihren Performances wie kaum eine andere Künstlerin. 1974 lag sie in "Thythm 5" bis zur Ohnmacht in einem brennenden fünfzackigen Stern. Später ließ sie ihren Liebhaber Ulay einen vergifteten Pfeil auf ihr Herz richten. Mit Ende 50 zog sie nach New York und sorgte dafür, dass Institutionen wie das Museum of Modern Art die Performancekunst anerkannten. Für Aufsehen sorgte Abramovic 2010 mit ihrer Schweige- und Sitz-Darbietung "The Artist is Present".



Die Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele und das Bühnenbild des Malers Neo Rauch für die Lohnengrin-Inszenierung von Yuval Sharon sind Themen der 3sat-Kulturdokumentation "Rauch-Zeichen über Bayreuth" am Samstag, 28. Juli 2018, 19.20 Uhr. Wie zeichnet Neo Rauch Wagner, wie sieht die romantische Rittererzählung in seinen Augen aus, und wie geht der amerikanisch-israelische Shootingstar der Opernwelt Yuval Sharon damit um? Im Anschluss, um 20.15 Uhr, folgt die Aufzeichnung der Premiere der "Bayreuther Festspiele 2018: Lohengrin" (Erstausstrahlung) im Rahmen des 3sat-Festpielsommers.



Einen Blick hinter die Kulissen der diesjährigen Wormser Nibelungenfestspiele gewährt die Dokumentation "Siegfrieds Erben", die 3sat am Samstag, 4. August 2018, um 19.20 Uhr ausstrahlt. Regisseur Roger Vontobel inszeniert das neue Stück "Siegfrieds Erben" vom Autorenduo Feridun Zaimoglu und Günter Senkel auf der Nordseite des Wormser Doms. In der Fortsetzung der Nibelungensage geht es nicht nur um den Kampf um Gold und Macht, sondern auch um das Aufeinandertreffen von Kulturen und Religionen. Das Ensemble unter der Intendanz von Nico Hofmann ist hochkarätig besetzt: Neben Hollywoodstar Jürgen Prochnow als Hunnenkönig Etzel stehen Schauspieler wie Ursula Strauss, Bruno Cathomas und Wolfgang Pregler auf der Bühne.



