Original-Research: ad pepper media International N.V. - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.07.2018

Kursziel: 4,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

Durchwachsenes Q2, aber gute Aussichten für das zweite Halbjahr

ad pepper hat vergangenen Freitagabend vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht.

[Tabelle]

Zweistelliges Umsatzwachstum: Im zweiten Quartal steigerte ad pepper die

Erlöse deutlich um 18,4% auf 9,1 Mio. Euro (MONe: 9,4 Mio. Euro) bzw. im

ersten Halbjahr um 22,1% auf 18,1 Mio. Euro. Das Segment ad pepper media

wuchs in Q2 mit einem Plus von 52,3% auf 2,7 Mio. Euro erneut am stärksten

(Q1/18: +58,0%). Auch die Performanceagentur ad agents konnte im zweiten

Quartal mit 16,4% wieder zweistellig wachsen (Q1/18: +27,0%). Lediglich der

Umsatz im Segment Webgains ist aufgrund negativer FX-Effekte sowie

reduzierter Werbeausgaben u.a. eines Großkunden (u.E. Nike) leicht um 1,2%

zurückgegangen(währungsbereinigt +1,9%).

Ergebnisentwicklung durch Personalaufbau belastet: Die operativen Kosten

erhöhten sich in Q2 im Vergleich zum Vorjahr um 14,8% auf 4,4 Mio. Euro

(Vj.: 3,9 Mio. Euro). Dies war im Wesentlichen auf gestiegene

Personalkosten zurückzuführen, da im Vergleich zum Vorjahr wachstumsbedingt

insbesondere in den Segmenten ad agents und Webgains Mitarbeiter

eingestellt wurden (Mitarbeiterzahl insg.: 217 vs. 188 in Q2/17). Das

EBITDA lag daher in Q2 mit 0,3 Mio. Euro deutlich unter Vorjahr und unseren

Erwartungen (MONe: 0,6 Mio. Euro). Aufgrund der starken Ergebnisentwicklung

in Q1 verbesserte sich das operative Ergebnis im ersten Halbjahr jedoch um

20,4%.

Prognosen angepasst: Die etwas geringere Wachstumsdynamik ist u.E. auf die

Zurückhaltung einiger Kunden aufgrund der seit Ende Mai 2018 geltende

EU-Datenschutz-Grundverordnung zurückzuführen. Dies dürfte sich jedoch ab

Q3 wieder normalisieren. Auch wichtige Großkunden sollten im für die

Branche wichtigen Q4 wieder stärker auf das Affiliate-Netzwerk setzen.

Darüber hinaus rechnen wir damit, dass Webgains im Jahresverlauf weitere

Neukunden gewinnen kann. Allerdings wird dazu u.E. in H2 nur wenig

zusätzliches Personal benötigt, sodass wir für das Gesamtjahr mit einem

unterproportionalen Anstieg der OPEX rechnen (Umsatz 2018e: +18,0% vs.

OPEX: +10,5%).

Weitere Neuigkeiten erwarten wir in H2 u.a. durch die Ankündigung erster

AIProduktneuheiten in Kooperation mit IBM Watson. Wenngleich ad pepper die

Guidance für das laufende Jahr bestätigte (Fortsetzung des profitablen

Wachstumstrends), sich der Newsflow damit deutlich verbessern sollte und

wir ad pepper ein starkes H2 zutrauen, haben wir uns ergebnisseitig nun

etwas konservativer positioniert.

Fazit: ad pepper hat insbesondere aufgrund des wachstumsbedingten

Personalaufbaus durchwachsene Q2-Zahlen vorgelegt. Wir gehen jedoch davon

aus, dass sich die belastenden Faktoren in H2 wieder spürbar verringern und

bestätigen daher nach Fortschreibung unseres DCF-Modells unsere

Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 4,90 Euro.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16701.pdf

