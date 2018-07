Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1706 Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro zum Wochenstart etwas ab und fiel unter die Marke von 1,17 Franken. Am späten Nachmittag geht der Euro bei 1,1685 ...

