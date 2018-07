Seit elf Jahren bietet Amazon den Premiumdienst Prime an. Millionen Kunden zahlen schon dafür. Jetzt erst kommen deutsche Versandhändler auf die Idee, ihre Kunden auf ähnliche Weise zu binden. Es könnte zu spät sein.

Keine Zeit oder Geduld, auf im Internet bestellte Produkte mehrere Tage zu warten? Und keine Lust, dafür auch noch Versandkosten zu zahlen? Onlinehändler wie Amazon oder Ebay bieten eigene Bezahldienste an, um es Kunden mit solchen Ansprüchen recht zu machen. Für einen jährlichen Preis werden die zahlenden Kunden hochgestuft und erhalten kostenlos schnellere Lieferungen. Auch exklusive Angebote gehören häufig dazu, wie der jährliche Prime Day von Amazon. Seit diesem Montag bekommen Kunden von Amazon Prime bis Dienstag 24 Uhr zusätzliche Schnäppchen-Angebote in den verschiedenen Kategorien ausgespielt.

Mit den Premiummodellen wollen Onlinehändler die Kunden langfristig an den eigenen Shop binden. Neu sind diese Modelle nicht. Das bekannteste, Amazon Prime, gibt es hierzulande bereits seit mehr als zehn Jahren. Viele der deutschen Onlinehändler und Amazon-Konkurrenten haben keinen vergleichbaren Bezahldienst. Einige wenige bieten den Kunden erst seit kurzem ein solches Angebot. Warum sind die deutschen Händler so zögerlich? Immerhin hat Amazon Prime dem Unternehmen mehr als 100 Millionen zahlende Prime-Kunden beschert. Das teilte Amazon im Geschäftsbericht 2017 erstmals mit, nachdem das Unternehmen die genaue Kundenzahl lange nicht verraten hatte.

Aber wirken diese Zahlen als Ansporn für deutsche Onlinehändler? "Tatsächlich nutzen Kunden, die Teil eines Premiumprogrammes sind, den eigentlichen Online-Shop auch häufiger. Wenn die Kunden wissen, dass sie einen jährlichen Betrag zahlen, dann wollen sie diesen mit regelmäßigen Einkäufen auch ausnutzen", sagt Ernst Stahl vom ibi-research-Institut an der Universität Regensburg. Für die Online-Händler würde das mehr Umsatz bedeuten.

Die Bezahldienste mögen zwar Erfolg versprechen. Allerdings sind die deutschen Onlinehändler spät dran, um noch viele Kunden abzugreifen. Erst recht jene, die bereits bei Amazon Prime oder Ebay Plus registriert sind. "Wenn man in einem Fitness-Club angemeldet ist, dann muss man nicht noch Mitglied in einem weiteren sein, der das gleiche oder sogar weniger anbietet. Ähnlich verhält es sich mit den Premiummodellen von Anbietern mit ähnlichen Sortimenten", sagt Stahl. Die bereits registrierten Kunden bräuchten einen entscheidenden Grund, um in ein anderes Premiummodell zu wechseln. Können die deutschen Anbieter ihnen einen solchen Grund bieten?

Otto versucht es trotz großer Konkurrenz

Der deutsche Versandhändler Otto versucht das zumindest seit Juni mit dem eigenen Premiumdienst "Otto Up". Teil des Angebots ist eine Lieferflatrate: Für 19 Euro im Jahr bestellen die Kunden ihre Pakete kostenlos und sollen dadurch 5,95 Euro pro Paket sparen, verspricht Otto. Als Mitglied erhält man Zugriff auf exklusive Rabattaktionen und verwaltet sein persönliches ...

