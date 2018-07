Leipzig (ots) -



Stefan Böttinger (45) ist neuer Unternehmenssprecher und Communications Manager des Leipziger Energiespezialisten Energy2market (e2m). Er übernimmt diese Funktion von Marketingleiter Michael Richter, der weiterhin das Marketing und das Kundencenter leitet. Stefan Böttinger verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in PR und Öffentlichkeitsarbeit, unter anderem in der Energie- und IT-Branche. In seiner neuen Position ist der PR-Profi für die interne und externe Unternehmenskommunikation des Energieanbieters zuständig. e2m steuert, bündelt und vermarktet als einer der führenden Energie-Aggregatoren für erneuerbare Energien in Deutschland über 3.400 Einzelanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von mehr als 3.500 MW.



Neben der Pressearbeit und strategischen Kommunikation ist die Markenbildung und -führung eines der Kernthemen von Stefan Böttinger. So betreute der Kommunikationsexperte vor seiner Tätigkeit bei e2m die Markentransformation der DAVASO GmbH, einem der größten Abrechnungsdienstleister für Krankenkassen. Davor war Stefan Böttinger in zahlreichen Projekten für Agenturen und Unternehmen tätig. Zentrale Station in der Energiebranche waren die Stadtwerke Halle, bei denen er viele Jahre als Konzernsprecher den Bereich Konzernkommunikation leitete.



Im Fokus seiner Aufgabe bei der e2m stehen die Weiterentwicklung der Unternehmensmarken und kommunikativen Ausrichtung des Unternehmens sowie die Begleitung der weiteren Internationalisierung des Energievermarkters. "Energy2market hat sich in seiner fast zehnjährigen Historie erfolgreich als einer der größten Vermarkter erneuerbarer Energien etabliert", erklärt Stefan Böttinger. "Die Energiebranche befindet sich derzeit stark im Wandel; insbesondere die Rolle der Aggregatoren und Direktvermarkter wird sich ändern. Stark auf Innovationen und Technologie basierende Unternehmensmarken wie e2m müssen darauf frühzeitig gut vorbereitet sein."



Energy2market GmbH:



Als unabhängiges Stromhandelshaus ist die e2m auf die Bewirtschaftung und Optimierung dynamischer Portfolios sowie die Vermarktung von Flexibilität aus dezentralen Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen spezialisiert. Mit über 3.500 MW vermarkteter Erzeugungsleistung aus EEG-Anlagen gehört der Aggregator darüber hinaus zu den größten Direktvermarktern Deutschlands. Schwerpunkte des Geschäfts sind die fortlaufende Bewirtschaftung im Spot- und Intraday-Markt sowie die Nutzung bestehender physischer Flexibilität zum Positionsausgleich, als Handelsprodukt oder Systemdienstleistung (Regelenergie). Als derzeit größter Poolanbieter für Regelleistung in Deutschland verfügt e2m über die für die Vermarktung von Flexibilität notwendige Infrastruktur, Marktzugänge zu allen deutschen und teilweise internationalen Handelsmärkten sowie langjähriges Know-how der Mitarbeiter.



