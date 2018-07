Mainz (ots) - Woche 29/18 Dienstag, 17.07.



Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: Beginnzeitkorrekturen:



5.35 Goodbye DDR Mielke und die Freiheit



6.20 Goodbye DDR Kati und der schöne Schein (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



9.20 Mördern auf der Spur Cold Cases Deutschland 2016



9.50 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016



10.20 Ermittler! Beweise auf dem Prüfstand



10.50 Ermittler! Nächtliche Besucher



11.20 Ermittler! Teenager im Visier



11.50 Ermittler! Im Dunkel der Nacht



12.20 Ermittler! Fatale Schüsse



12.50 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



20.40 Entscheidende Momente der Geschichte Die Schlacht von Bouvines Frankreich 2017



21.05 Burgen - Monumente der Macht Château Gaillard



21.50 Burgen - Monumente der Macht Dover Castle



22.35 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011



23.00 Arena der Gladiatoren - Das Kolosseum



23.45 Nero Retter Roms? Italien 2010



0.30 heute journal



1.00 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV. Deutschland 2015



1.45 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015



2.30 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015



3.15 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Martin Luther bis Königin Luise Deutschland 2015



4.00 Momente der Geschichte II Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern Deutschland 2015



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) _____________________________________________________________________



Woche 30/18 Sonntag, 22.07.



Programmänderung:



7.45 ZDF.reportage Schrottplatz XXL Deutschlands größter Auto-Verwerter Deutschland 2017 Schrottplatz XXL - Deutschlands größter Auto-Verwerter um 07.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)







Programmänderung: 0.00 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017 Ursprung der Technik, Erfindungen für die Unterwelt um 00.00 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) ________________________________________________________________



Dienstag, 24.07.



Programmänderung:



8.00 planet e.: Risiko Elektroauto - Stromnetz am Limit? Deutschland 2017



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) _______________________________________________________________



Freitag, 27.07.



Programmänderung: 05.30 ZDF-History Putsch gegen die deutsche Einheit Deutschland 2010 ZDF-History: Stalin - Der rote Zar um 05.30 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) _________________________________________________________________



Woche 33/18 Freitag, 17.08.



Programmänderung: 9.15 Giganten in Gefahr - Der Kampf um die letzten Beluga-Störe Deutschland 2015 Indiens Superreiche - Zwischen Elend und Luxus um 09.15 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) _________________________________________________________________



Woche 34/18 Samstag, 18.08.



Programmänderung: 6.30 Giganten in Gefahr - Der Kampf um die letzten Beluga-Störe Deutschland 2015 Indiens Superreiche - Zwischen Elend und Luxus um 06.30 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121