Baden-Baden (ots) - Sonntag, 05. August 2018 (Woche 32)/16.07.2018



14.00 Sport extra: Live-Fußball vom Feinsten 1. FSV Mainz 05 - Athletic Bilbao, AC Florenz VfB Stuttgart - Atletico Madrid



Zum Saisonauftakt haben die beiden Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 und VfB Stuttgart große Gegner aus den Topligen in Spanien und Italien eingeladen. In Mainz startet der FSV mit einem Dreierturnier gegen die beiden Erstligisten Athletic Bilbao (Primera Division, Spanien) und den AC Florenz (Serie A, Italien). Anschließend ist der SWR bei "125 Jahre VfB" zu Gast. Die Stuttgarter feiern unter anderem mit einem Jubiläumsspiel der Legenden (u. a. Karl Allgöwer, Karlheinz Förster, Hansi Müller, Thomas Hitzlsperger, Fredi Bobic). Den Höhepunkt bildet das Spiel VfB Stuttgart gegen den Euroleague-Sieger Atlético Madrid (Primera Division, Spanien). Reporter ist Stefan Kiss.



Samstag, 11. August 2018 (Woche 33)/16.07.2018



23.30 Tanzen total - German Open Championships in Stuttgart



Auch 2018 sind die Grand Slam Turniere die Höhepunkte der German Open Championships (GOC). Dazu kommt die Entscheidung um den Weltmeistertitel der Boogie-Woogie-Tänzer im SWR Fernsehen. Nach dem Rückzug der Titelverteidiger Goffredo/Matus haben Marius-Andrei Balan und Khrystyna Moshenska vom Schwarz-Weiß-Club Pforzheim 2018 die große Chance, das wichtigste Lateinturnier in Deutschland zu gewinnen. Auch beim Standard-Grand Slam kommt es zu einer Neuordnung der Tanzsportspitze. Nachdem Simone Segatori/Annette Sudol vom TSZ Astoria Stuttgart nicht mehr dabei sind, werden neue Herausforderer für die russischen Titelverteidiger Dmitry Zharkov und Olga Kulikova gesucht. Die Boogie-Woogie-Tänzer kämpfen in diesem Jahr in Stuttgart wieder um den Titel des Weltmeisters in der Masterclass. Reporter ist Martin Thiel, es moderiert Lea Wagner.



Montag, 20. August 2018 (Woche 34)/16.07.2018



11.15 h: Geänderten Beitrag beachten!



11.15 (VPS 11.14) Kräuterwelten - Auf dem Balkan



Im Südosten Europas wächst in unberührter Natur und mildem Klima eine einzigartige Vielfalt von Wildpflanzen. Fernab von Großindustrie und verschmutzten Böden hat sich der Balkan zum größten Kräuterexporteur Europas entwickelt. Die SWR Dokumentation gibt Einblick in ein Geschäft, das zunehmend lukrativ wird.



Wenn im Mai auf der Adriainsel Cres der Salbei zu blühen beginnt, hat der Bienenzüchter einen Monat Zeit, um sein Einkommen für das gesamte Jahr zu erarbeiten - mit dem Ziel, den besten Salbeihonig des Balkans zu erzeugen. Freiwillig würden sich die Bienen den Salbei nicht aussuchen, denn sie gelangen nur schwer in die Blüte hinein und wieder heraus. Spätestens nach drei Wochen muss man die Bienen von der Insel bringen. Sonst würden sie an Erschöpfung sterben.



In Skopje, der Hauptstadt von Mazedonien, wird Stockmalve angebaut. Das Kraut hat einen medizinischen Nutzen, denn es besitzt Schleimstoffe, die vielen Hustentee-Mischungen beigefügt sind. Dass man aus diesem Rohstoff auch Papier für Kunstobjekte gewinnen kann, überrascht.



In Trigrad, einem kleinen Dorf in den bulgarischen Rhodopen, gilt der wilde Bergtee bei den Einheimischen als potenzförderndes Wundermittel. Die hohe Nachfrage führte beinahe zur Ausrottung des Krauts. Eine neue Zucht soll den Bewohnern ermöglichen, das wertvolle Kraut jetzt flächendeckend anzubauen. Auch der Färberkrapp war im bulgarischen Balkangebirge ausgestorben. Seine Wurzel diente jahrhundertelang der Färbung von Teppichwolle. Ein Dorflehrer ruft in einem Schülerprojekt dieses Kraut in Erinnerung und läßt das alte Weberhandwerk des Dorfes neu aufleben.



Die 45-minütige Dokumentation taucht ein in die Kräuterwelt des Balkans und porträtiert Menschen, die auf ihre Weise die Wildpflanzen für sich nutzen und zugleich bestrebt sind, traditionelles Wissen zu bewahren.



Freitag, 24. August 2018 (Woche 34)/16.07.2018



23.30 h +02.55 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!



23.30 Nachtcafé Classics



Geschwisterbande



02.55 Nachtcafé Classics (WH) Geschwisterbande



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2