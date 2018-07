Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Einsatz seines US-Kollegen Donald Trump im Koreakonflikt gelobt. "Es ist gut, dass eine schrittweise Lösung des Konflikts auf der koreanischen Halbinsel begonnen hat", sagte Putin bei einem Treffen mit Trump am Montag in Helsinki. "Vor allem wurde dies möglich, weil sich Präsident Trump persönlich dafür eingesetzt hat." Trump habe sich für den Dialog entschieden, nicht für die Konfrontation. Der US-Präsident hatte im Juni den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur getroffen./tjk/thc/DP/she

