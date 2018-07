Reserviert haben sich Investoren zum Wochenbeginn an Europas Aktienmärkten gezeigt. Kurz bevor in den USA die Welle der Quartalsberichte und Jahresprognosen anrollt, hielten sich Anleger zurück. Auch der deutlich fallende Ölpreis drückte auf die Stimmung und die Kurse der Schwergewichte aus der Energiebranche. Der Eurozone-Leitindex Euro Stoxx 50 gab am Montag um 0,16 Prozent auf 3449,08 Punkte nach.

Aktienhändler warteten zudem mit Vorsicht den Fortgang des internationalen Handelskonflikts ab, sagte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets. Als leicht positiv werteten Börsianer Aussagen von Chinas Ministerpräsident Li Keqiang auf dem EU-China-Gipfel, denen zufolge China keinen Handelskrieg mit den USA wolle. Li warf den USA aber zugleich vor, mit ihrem einseitigen Vorgehen gegen die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) zu verstoßen. Eine abermalige Zuspitzung des Handelsstreits kann die Stimmung der Anleger jederzeit wieder eintrüben.

In Paris ging es für den Cac-40 um 0,36 Prozent auf 5409,43 Punkte abwärts. Beim Londoner FTSE 100 fiel der Verlust mit 0,80 Prozent auf 7600,45 Zähler größer aus. Hier belasteten vor allem die hohen Kursverluste von Öl- und Gasproduzenten wie Shell und BP ./bek/jha/

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

