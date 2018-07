ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich am Montag kaum vom Fleck bewegt. Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 8.848 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 39,27 (zuvor: 38,43) Millionen Aktien. Impulse blieben rar. Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin hat bis zum Handelsende in der Schweiz nur wenig Handfestes erbracht.

Zugleich warten die Anleger auf erste Quartalszahlen der Berichtssaison, die in den USA bereits mit den Ergebnissen mehrerer Großbanken angelaufen ist. Ein leichter Dämpfer kam aus China, wo sich das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal mit 6,7 Prozent etwas verlangsamt hat. Die Sorge um den Handelsstreit zwischen dem Reich der Mitte und den USA lastet weiter auf der Stimmung der Anleger.

Die Pharma-Schwergewichte drückten auf den Leitindex. Novartis und Roche verloren 0,6 bzw. 0,2 Prozent. Die ebenfalls stark gewichtete Nestle-Aktie gab 0,2 Prozent ab.

Bankaktien zeigten sich dagegen mit Aufschlägen. Die Stimmung für die Branche wurde mit starken Zahlen der Bank of America und der Deutschen Bank verbessert. Die Deutsche Bank hatte überraschend Vorab-Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht, die die Erwartungen deutlich übertrafen. Die Aktie der UBS legte um 0,4 Prozent zu, Credit Suisse verteuerten sich um 1,7 Prozent.

Trotz der verhaltenen Stimmung notierten die zyklischen Werte fester als die defensiven Aktien. So gewannen ABB 0,2 Prozent und Lafargeholcim 0,4 Prozent.

