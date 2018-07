DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan waren die Börsen zu Wochenbeginn wegen des Feiertages "Tag des Meeres" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.449,08 -0,16% -1,57% Stoxx50 3.073,64 -0,51% -3,28% DAX 12.561,02 +0,16% -2,76% FTSE 7.600,45 -0,80% -0,34% CAC 5.409,43 -0,36% +1,82% DJIA 25.015,02 -0,02% +1,20% S&P-500 2.796,33 -0,18% +4,59% Nasdaq-Comp. 7.810,84 -0,19% +13,14% Nasdaq-100 7.365,57 -0,14% +15,15% Nikkei-225 0,00 0% -0,74% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,66 -29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,31 71,01 -3,8% -2,70 +15,0% Brent/ICE 72,24 75,33 -4,1% -3,09 +11,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.240,06 1.241,52 -0,1% -1,46 -4,8% Silber (Spot) 15,77 15,82 -0,3% -0,05 -6,9% Platin (Spot) 822,55 829,45 -0,8% -6,90 -11,5% Kupfer-Future 2,77 2,77 -0,2% -0,01 -17,0%

Angst vor einem Überangebot und flaue chinesische Konjunkturdaten schickten die Ölpreise auf Talfahrt. Laut Medienberichten erwägen die USA, auf Öl aus den strategischen Ölreserven zurückzugreifen, weil die Spritpreise in der wichtigen Urlaubsaison deutlich teurer seien als vor Jahresfrist. Hintergrund von derlei Überlegungen seien die im Herbst anstehenden Zwischenwahlen in den USA. In China hat sich das Wachstum von Bruttoinlandsprodukt und Industrieproduktion etwas abgeschwächt.

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen tendieren am Montag kaum verändert. Konjunkturdaten zum Einzelhandelsumsatz und der Empire State Manufacturing Index haben überzeugt, können den Kursen aber keinen Auftrieb geben. Mit der Bank of America hat vor der Startglocke ein weiteres großes US-Geldhaus über den Verlauf des zweiten Quartals berichtet und dabei, ebenso wie JP Morgan und die Citigroup in der vorigen Woche, die Erwartungen übertroffen. Die Aktie legt um 2,3 Prozent zu. Vermögensverwalter Blackrock hat ebenfalls mehr verdient als erwartet, jedoch einen massiven Rückgang der Neugelder verzeichnet. Die Aktie fällt um 0,2 Prozent. Goldman Sachs steigen im Einklang mit anderen Bankenaktien um 1,5 Prozent. Das Institut wird seine Zahlen am Dienstag vorlegen, könnte aber laut informierten Kreisen schon vorher seinen President David Solomon zum neuen CEO ernennen. Die Aktien von General Electric (GE) und Boeing stehen mit der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough im Blick. GE-Luftfahrtchef David Joyce rechnet nach eigenem Bekunden mit Aufträgen im Umfang von über 15 Milliarden Dollar. Boeing hat schon Orders von United Airlines, Qatar Airways und der rumänischen Fluggesellschaft Tarom vermeldet. Die Boeing-Aktie steigt um 1,2 Prozent. GE legen um 0,2 Prozent zu.

Anleihen sind nach den guten Konjunkturdaten kein Kauf. Vor allem die Einzelhandelsdaten hätten die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank bis Jahresende noch zwei weitere Male die Zinsen anhebt, auf 60 von 57 Prozent erhöht, heißt es. Sinkende Notierungen lassen die Rendite zehnjähriger Titel um 4 Basispunkte auf 2,87 Prozent steigen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert haben sich die europäischen Börsen am Montag gezeigt. Aktien des Öl- und Bergbausektors folgten mit durchschnittlichen Abgaben von 1,6 und 1,0 Prozent den Preisen für Öl und anderen Rohstoffe nach unten. Hintergrund war Angst vor einer schwächeren Nachfrage, nachdem sich das chinesische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal etwas abgeschwächt hat. Aktien der Deutschen Bank sprangen um 7,3 Prozent nach oben, nachdem das Geldhaus überraschend Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt hatte, die an der Börse sehr gut ankamen. Im SDAX gewannen VTG gut 12 Prozent auf 54,00 Euro. Der Schienenlogistiker steht vor der Übernahme durch seinen Großaktionär. Morgan Stanley Infrastructure will den Anteil an VTG erhöhen und hat sich bereits 49 Prozent gesichert. Im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots bietet der Investor 53 Euro je VTG-Aktie in bar. Das ist ein Aufschlag von rund 10 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag, der im Handel als eher "mau" eingestuft wird. Dialog Semiconductor stiegen um 4,9 Prozent. Der Chiphersteller hatte die Prognose für seine Bruttomarge im zweiten Quartal erhöht. Drägerwerk gewannen 0,6 Prozent. Der Medizintechnikkonzern hat im zweiten Quartal trotz höherer Einnahmen operativ deutlich weniger verdient. SAF Holland schlossen nach angepasster Jahresprognose 1,4 Prozent höher. Der neue Wert für das geplante Umsatzwachstum sei besser, der für die Marge schwächer. In Schweden stiegen Alfa Laval nach einem guten Zwischenbericht um 8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.25 Uhr Fr, 18.04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1710 +0,20% 1,1696 1,1669 -2,5% EUR/JPY 131,46 +0,13% 131,47 131,15 -2,8% EUR/CHF 1,1679 -0,20% 1,1712 1,1701 -0,3% EUR/GBP 0,8847 +0,14% 0,8834 1,1326 -0,5% USD/JPY 112,27 -0,05% 112,42 112,40 -0,3% GBP/USD 1,3235 +0,05% 1,3239 1,3214 -2,1% Bitcoin BTC/USD 6.637,01 +3,8% 6.380,03 6.277,04 -51,4%

Der Euro legt zum Dollar nach den Gewinnen vom Freitag weiter leicht zu. Hintergrund sei, dass die US-Notenbank in ihrer jüngsten Stellungnahme gegenüber dem US-Kongress "nicht sonderlich aggressiv geklungen habe mit Blick auf eine straffere Geldpolitik", so die Analysten der Unicredit. Sie glauben aber nicht an eine Dauerhaftigkeit dieser Gewinne und raten zur Vorsicht. Schließlich habe die Fed angedeutet, dass sie von schrittweise weiter steigenden Zinsen ausgehe in einem Konjunkturumfeld, das nahe an den anvisierten Zielen liege. US-Notenbankchef Jerome Powell könne bei seinem Auftritt im Lauf der Woche vor dem US-Kongress durchaus "falkenhaft" klingen. Daneben schaut der Markt auf das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Pendant Wladimir Putin. "Wichtig für den Devisenmarkt wird sein, ob es für ihn Anlass gibt, sich wieder risikoscheuer zu zeigen - sei es aus Gründen der Sicherheits- oder Handelspolitik", so die Commerzbank. Sollten sich die beiden Alphatiere nicht vertragen, könnte das die sicheren Häfen Dollar, Yen und Franken stützen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben im Spannungsfeld des Handelskonflikts zwischen den USA und China und neuer Wachstumsdaten aus China leichter tendiert. Das chinesische BIP-Wachstum zeigte sich im zweiten Quartal mit einer Zunahme um 6,7 Prozent angesichts des andauernden Handelskonflikts zwar widerstandsfähig und fiel wie erwartet aus, allerdings ging das Wachstum der Industrieproduktion im Juni etwas zurück. Für die schwer gebeutelte ZTE-Aktie ging es in Hongkong (Späthandel) um rund 16 Prozent nach oben, nachdem die US-Regierung ihre Sanktionen gegen den chinesischen Telekommunikationsriesen aufgehoben und damit wahrscheinlich dessen Niedergang abgewendet hatte. Abwärts ging es mit den Kursen chinesischer Fluggesellschaften. Air China, China Southern und China Eastern verloren zwischen 1,8 und 2,5 Prozent. Belastend wirkte eine Studie von Daiwa, in der vor steigendem Kostendruck und negativen Auswirkungen des weiter zum Dollar nachgebenden Yuan gewarnt wurde. China Resources Gas profitierten dagegen von einer Hochstufung durch die Daiwa-Analysten auf "Outperform" und stiegen um 2,6 Prozent. Erneut abwärts ging es mit den Kursen der Autoaktien, belastet von Sorgen über deren Gemeinschaftsunternehmen mit ausländischen Partnern. Brilliance büßten weitere knapp 3 Prozent ein, nachdem Partner BMW eine separate Vereinbarung für ein Gemeinschaftsunternehmen mit Great Wall unterzeichnet hatte. Für den Kurs des Mercedes-Partners BAIC ging es ebenfalls um rund 3 Prozent nach unten wie auch für Guangzhou Auto, den Partner von Toyota/Honda. Nach Meinung von JL Warren Capital könnte Brilliance das erste frühe Opfer einer stärkeren Öffnung des chinesischen Autosektors für Ausländer werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Linde verkauft amerikanische Geschäfte für Praxair-Zusammenschluss

Linde hat einen Käufer für den Großteil des nordamerikanischen Gasegeschäfts und einzelner Geschäftsaktivitäten in Südamerika gefunden, die im Zuge des Zusammenschlusses mit dem US-Wettbewerber Praxair verkauft werden müssen. Ein Konsortium aus der deutschen Messer Group und dem CVC Capital Partner Fund VII will für das Geschäft 3,3 Milliarden US-Dollar (2,8 Milliarden Euro) auf den Tisch legen und hat eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, teilte das Münchner Unternehmen mit.

Hochtief-Tochter bevorzugter Bieter für australischen Metrotunnel

Ein Tochterunternehmen von Hochtief ist als Teil eines Konsortiums der bevorzugte Bieter für einen 1 Milliarde australische Dollar schweren Teilauftrag beim Bau eines Metrotunnels in Australien.

Salzgitter bietet für Produktionsanlagen von Arcelormittal

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 16, 2018 12:11 ET (16:11 GMT)

Der Stahlkonzern Salzgitter will eine Offerte für die von Arcelormittal zum Verkauf gestellten Produktionswerke in Belgien und Luxemburg abgeben. Das beschloss der Salzgitter-Vorstand am Montag, wie der Konzern mitteilte. Arcelormittal muss sich von den Werken im Zuge der Übernehme seines italienischen Wettbewerbers Ilva trennen und erfüllt damit eine Auflage der Europäischen Kommission.

VTG hält Übernahmeangebot für zu niedrig

Der Schienenlogistiker VTG sieht sich durch das Übernahmeangebot seines Großaktionärs Morgan Stanley Infrastructure nicht ausreichend hoch bewertet. Die Offerte von 53 Euro je Aktie reflektiere nicht den fundamentalen Wert unter Berücksichtigung der positiven Zukunftsperspektiven für das Unternehmen, teilte VTG mit. So stärke sich VTG durch den geplanten Erwerb der CIT Rail Holdings SAS und habe eine Digitalisierungsstrategie angestoßen.

Airbus erhält weitere Order über 20 A320 neo

Airbus hat auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough einen weiteren Großauftrag für seinen A320neo an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, hat Macquarie Airfinance 20 Maschinen dieses Typs bestellt.

Airbus erhält Absichtserklärung über Kauf von 80 A320neo

Airbus steht vor einem weiteren Großauftrag für den A320neo. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Konzern auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough mit einem ungenannten Interessenten eine Absichtserklärung für den Kauf von 80 Maschinen geschlossen.

Airbus erhält Auftrag über 20 A320neo

Die in Dublin ansässige Leasinggesellschaft Goshawk Aviation bestellt 20 Flugzeuge des Typs A320neo beim europäischen Hersteller Airbus. Das Unternehmen betreibt bereits eine Flotte von 220 Maschinen, davon 120 von Airbus. Mit welchen Turbinen die neuen Flugzeuge ausgestattet werden sollen, müsse noch zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden, teilte Airbus mit.

EU-Kommission verwarnt Airbnb wegen Verstößen gegen Verbrauchervorschriften

Die EU-Kommission hat die Online-Plattform Airbnb wegen Verstößen gegen Verbrauchervorschriften abgemahnt. Derzeit seien die Preisangaben der Vermittlungsplattform für Unterkünfte und einige Geschäftsbedingungen nicht mit EU-Vorschriften vereinbar, teilte die Behörde am Montag in Brüssel mit. Airbnb hat nun bis Ende August Zeit, Änderungsvorschläge zu unterbreiten. Fallen diese nicht zufriedenstellend aus, drohen dem Unternehmen "Durchsetzungsmaßnahmen".

Bank of America übertrifft Erwartungen im zweiten Quartal

Die Bank of America hat im zweiten Quartal an die guten Ergebnisse von JP Morgan und der Citigroup angeknüpft. Die nach Bilanzsumme zweitgrößte US-Bank steigerte den Gewinn deutlich und übertraf damit die Markterwartungen. Der Nettogewinn kletterte im Quartal auf 6,8 Milliarden US-Dollar von 5,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Barclays prüft Ausweitung des US-Geschäfts - Kreise

Die britische Bank Barclays denkt offenbar über eine deutliche Ausweitung ihrer US-Aktivitäten nach. Informanten berichten, der unter Druck stehende Barclays-Chef Jes Staley prüfe den Ausbau des Online-Endkundengeschäfts in den USA. Auch die in Großbritannien populäre Bezahlplattform könnte auf der anderen Seite des Atlantiks angeboten werden. Mit mehr Kapital soll zudem das US-Kreditkartengeschäft ausgestattet werden, berichten die Informanten weiter.

Blackrock verbucht im 2. Quartal massiven Rückgang der Neugelder

Blackrock hat im zweiten Quartal weitaus weniger Geld bei Investoren eingesammelt als im Vorjahreszeitraum. Die Anleger vertrauten dem weltgrößten Vermögensverwalter Neugelder in Höhe 20 Milliarden US-Dollar an, das sind fast 81 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Erträge und Gewinn stiegen aber dennoch zweistellig.

United Airlines bestellt vier Boeing 787-9 Dreamliner

Die Fluggesellschaft United Airlines hat bei Boeing vier weitere Maschinen des Typs 787-9 bestellt. Der Auftrag hat einen Wert nach Listenpreisen von rund 1,1 Milliarden US-Dollar, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Die Bestellung war bereits abgeschlossen und auf der Webseite von Boeing aufgeführt, ohne dass sie bislang der Airline zugeordnet worden war. United Airlines hat damit nun insgesamt 55 Dreamliner bestellt.

Renault meldet Halbjahresrekord

Der französische Autobauer Renault hat im ersten Halbjahr 2018 so viele Autos verkauft wie noch nie in diesem Zeitraum. Von Januar bis Juli stieg die Verkaufszahl um fast 10 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf knapp 2,1 Millionen Fahrzeuge, wie Renault am Montag mitteilte. Zweistellige Zuwächse verzeichnete der Konzern in Russland, Argentinien und Brasilien.

July 16, 2018 12:11 ET (16:11 GMT)

