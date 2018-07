Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Besitz von kompromittierendem Material über US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen. "So einen Unsinn kann man sich nicht vorstellen", sagte Putin nach einem Treffen mit Trump in Helsinki am Montag. Man solle am besten alles vergessen, sagte Putin. "Ich respektiere Herrn Trump als Oberhaupt des amerikanischen Staates. Aber als er damals nach Moskau gekommen ist, wusste ich nicht, dass er sich dort befindet."

2017 hatten Medien über ein Dossier berichtet, das auch Material über einen Moskau-Besuch von Trump vor seiner Präsidentschaft beinhaltete. Das Papier enthält eine Auflistung von belastendem, aber nicht verifiziertem Material über Trumps Verbindungen zu Russland./tjk/thc/DP/she

