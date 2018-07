Digitalisierung in Unternehmen bedeutet zwangsläufig einen radikalen Umbau, der vielen wehtut. Wer etwas anderes behauptet, ist nicht ehrlich, so die Überzeugung von Elke Katz, CDO beim Verpackungsunternehmen Ratioform.

WirtschaftsWoche: Sie fallen unter den Digitalverantwortlichen großer Unternehmen als diejenige auf, die besonders eindringlich davor warnt, dass Deutschland den Anschluss verpassen könnte. Wo sehen Sie die Defizite?Elke Katz: Tatsächlich ist es in vielen Unternehmen "fünf vor zwölf", was den Fortschritt der Digitalisierung angeht. In anderen Ländern sind digitale Anwendungen heute bereits Standard und werden ganz selbstverständlich genutzt, während in Deutschland noch über den Einsatz und die Risiken diskutiert wird. Wir sollten viel mehr die Frage nach den Chancen und Möglichkeiten stellen, die sie uns als führende Industrienation bieten.

Also das alte Erklärmuster des hadernden Deutschen?Ja ,teilweise schon, vor allem denken wir immer zuerst daran, was uns Schlechtes bringen könnte. Und nicht: Hey, welche tollen Möglichkeiten halte ich eigentlich in den Händen, um für unsere Gesellschaft Lösungen zu bauen und Themen weiterzuentwickeln, die uns allen das Leben verbessern und ein bisschen leichter machen.

Wo erleben Sie diese Haltung?Das fängt bei den digitalen Themen in der Schule und in der Ausbildung an, geht rein bis zu gesellschaftlichen Fragestellungen, die wir haben. Manches wird langsam besser, aber wir haben noch keine Dynamik in der Breite.

Helfen denn die ganzen Appelle an die Menschen da draußen?Die öffentliche Aufmerksamkeit ist gestiegen. Die nötigsten Schritte werden jetzt eingeleitet. Aber wir haben noch einen langen Weg zu gehen. Allein beim Thema, das so viele Unternehmer umtreibt: Haben wir die richtigen Kompetenzen im Unternehmen, beziehungsweise sind unsere Mitarbeiter fit für die Digitalisierung? Wir bei Ratioform gehen zum Beispiel schon international auf Mitarbeitersuche, weil wir sie in Deutschland nicht am Markt finden.

Was für Stellenprofile sind das, für die Sie keine Mitarbeiter finden?Queerbeet: Data Warhouse-Spezialisten, Datenanalysten, Entwickler für die Webshop-Programmierung… Der Mangel tritt wirklich einmal über die ganze Bandbreite der Digitalisierung hinweg auf. Warum gehen alle an die Hochschulen ran? Weil sie die Leute schon direkt von der Schulbank wegrekrutieren und dann selbst aufbauen. ...

