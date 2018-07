Der Dax startet mit moderaten Gewinnen in die neue Woche. Im Fokus standen die Deutsche Bank und das Gipfeltreffen der Präsidenten Russlands und der USA.

Mit Blick auf das russisch-amerikanische Gipfeltreffen haben sich die Anleger an den Aktienmärkten am Montag bedeckt gehalten. "Niemand weiß, wohin Donald Trump bei seinen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit Russland will", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners.

Der Dax schloss noch während der Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei 12.561 Punkten knapp 0,2 Prozent höher. Damit knüpfte er an seinen jüngsten, vorsichtigen Erholungstrend an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,26 Prozent auf 26.481 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,64 Prozent auf 2.841 Zähler nach oben.

An der Wall Street kamen die Kurse bis zum europäischen Handelsschluss ebenfalls kaum vom Fleck. Die Ölpreise beschleunigten dagegen ihre Talfahrt. Anleger setzten darauf, dass den beiden Staatschef an niedrigen Ölpreisen gelegen ist. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um über vier Prozent auf ein Drei-Monats-Tief von 72,03 Dollar je Barrel (159 Liter). Anleger spekulierten laut Händlern, Putin und Trump könnten sich beim Thema Iran-Sanktionen - Iran ist ein Verbündeter Russlands im syrischen Bürgerkrieg - annähern. Auch könnte Trump seinen Amtskollegen zu höherer Förderung animieren, um die Benzinpreise für die Verbraucher niedrig zu halten.

Neben dem Treffen von Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Helsinki stand die laufende Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks im Fokus.

Im Dax sorgte die Deutsche Bank per Ad-Hoc Bank für strahlende Gesichter. Das Geldhaus erwirtschaftete den Angaben zufolge im zweiten Quartal einen Reingewinn von 400 Millionen Euro - mehr als doppelt so viel wie von Analysten erwartet. Der Aktie verhalf dies zu einem Plus von 7,3 Prozent. "Die Anleger sind einfach erleichtert, dass es nicht ganz so schlimm aussieht wie ...

