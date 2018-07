Mainz (ots) -



An der Kepler-Schule in Berlin-Neukölln zeigt sich, worüber Deutschland derzeit diskutiert: die Herausforderung der Integration. Dort zeigt sich eine Politik, die jene im Stich lässt, die aufgrund von Armut unter der Bildungsungerechtigkeit leiden. Und sie zeigt Lehrer, die als Lebenshelfer alles für ihre Schüler geben. Die "Frontal 21"-Autoren Christian Esser und Anne Herzlieb haben ein Schulhalbjahr lang die Kinder der Klasse 8b und deren Lehrer begleitet. Am Donnerstag, 19. Juli 2018, 19.45 Uhr, ist in ZDFinfo die 30-minütige Dokumentation "Rechnen, Rappen, Ramadan - Schule im Brennpunkt" erstmals zu sehen.



Der Film gibt seltene Einblicke in das Leben der Teenager im Problemkiez Berlin-Neukölln. Die Schüler sprechen über Heimat, Ausgrenzung und Identität. In ihrem Schulalltag geht es oft nicht um Fächer wie Mathematik oder Deutsch, sondern darum, Kindern ohne Chance eine Chance zu geben. Nirgendwo sonst in der Hauptstadt schwänzen mehr Schüler den Unterricht als an der Kepler-Schule in Neukölln. Nirgendwo sonst brechen mehr Schüler die Schule ab. Für die Klassenlehrer bedeutet das: Unterrichten unter extremen Bedingungen.



Der Film kommt fast ohne Sprechertext aus - nur die beiden Klassenlehrer und die Schüler kommen zu Wort. Die Dokumentation zeigt den Alltag an der Schule so wie er ist, und die Zuschauer können dadurch die Atmosphäre an der Schule hautnah miterleben.



