Die Indizes werden im September umgestellt. Mittlerweile ist dies in den verschiedenen Medien auch angekommen. Es häufen sich die Fragen, sodass es Zeit wird, sich neu darauf einzustellen. Denn: Die Indizes wie der Dax oder der HDax werden davon nicht betroffen sein. Es trifft nur kleinere Indizes, sodass es zunächst keine immensen Änderungen an den deutschen Finanzmärkten geben wird. Es wird also auch keine Bewertungsänderungen für die Entwicklung der Finanzmärkte geben, auf die Sie sich jetzt ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...