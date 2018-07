Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Putin: Moskau hat kein kompromittierendes Material gegen Trump

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bestritten, dass Moskau über kompromittierendes Material gegen US-Präsident Donald Trump verfüge. "Man kann sich schwerlich größeren Unsinn vorstellen", sagte Putin am Montag nach dem Gipfeltreffen mit dem US-Präsidenten in Helsinki. "Bitte bekommen Sie diesen Unsinn aus Ihren Köpfen heraus", sagte der russische Präsident zu den Journalisten bei seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump.

Trump: Langes Gespräch mit Putin über Russlands mutmaßliche Wahlkampfmanipulation

Bei seinem Gipfeltreffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin in Helsinki hat US-Präsident Donald Trump nach eigener Aussage viel Zeit darauf verwendet, die mutmaßliche russische Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl 2016 zu thematisieren. "Ich hatte das Gefühl, dass diese Botschaft am besten persönlich überbracht wird", sagte Trump am Montag bei seiner Abschluss-Pressekonferenz mit Putin. Das Gespräch über die Angelegenheit habe "eine Menge Zeit" eingenommen.

Trump lobt "direkten und offenen Dialog" mit Putin

US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach eigenen Angaben einen "direkten und offenen Dialog" geführt. Dieser Dialog sei "sehr produktiv" gewesen, sagte Trump am Montag nach seinem Treffen mit dem russischen Staatschef in der finnischen Hauptstadt Helsinki.

Maas fordert nach Trump-Äußerungen Neuausrichtung im Verhältnis zu den USA

Nach den Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Verhältnis zwischen den USA und der EU hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) eine Neuausrichtung der transatlantischen Partnerschaft gefordert. "Wir können uns auf das Weiße Haus nicht mehr uneingeschränkt verlassen", schrieb Maas am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Der Außenminister und andere hohe Vertreter der EU oder ihrer Mitgliedstaaten riefen die Europäer zu Ruhe und Einigkeit auf.

DIHK fordert schnelle Ratifizierung von EU-Japan-Abkommen

Die Wirtschaft in Deutschland hat eine schnelle gesetzliche Umsetzung des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union (EU) und Japan angemahnt, das am Dienstag unterzeichnet werden soll. "Für die deutsche Wirtschaft ist das EU-Japan Abkommen ein handelspolitischer Volltreffer", erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. Nach der Unterzeichnung sei "eine rasche Ratifizierung durch Rat und Europaparlament wichtig".

IWF hält trotz Sorgen an globaler Wachstumsprognose fest

Der Internationale Währungsfonds (IWF) sorgt sich angesichts wachsender politischer Risiken in wichtigen Regionen der Welt über das globale Wachstum. Die Experten rechnen zwar weiter mit einer Wachstumsrate von 3,9 Prozent in diesem und im nächsten Jahr, urteilen zugleich jedoch, dass die Risiken für eine Abschwächung zugenommen haben, sogar auf kurze Sicht. "Die globale Expansion ist immer noch stark, aber weniger gleichmäßig, fragiler und bedroht", heißt es im Update zum World Economic Outlook.

EZB: Zentralbanken stocken Anleihekäufe kräftig auf

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Wertpapierkäufe in der Woche zum 13. Juli 2018 kräftig erhöht. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien um 12,212 (Vorwoche: 4,827) Milliarden Euro. Die Wochendaten sind von der wechselnden Marktliquidität beeinflusst, der sich die Zentralbanken anpassen.

EU-Staaten geben grünes Licht für Schutz europäischer Firmen mit Iran-Geschäft

Nach dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran haben die EU-Mitgliedstaaten den Schutz europäischer Unternehmen vor Sanktionen Washingtons beschlossen. Die EU-Außenminister unterstützten dazu am Montag eine Aktualisierung einer entsprechenden EU-Verordnung von 1996. Sie verbietet es Firmen, sich an die US-Sanktionen zu halten. Die Unternehmen sollen aber gleichzeitig vor einem Vorgehen der US-Behörden geschützt werden und können gegebenenfalls Schadenersatz verlangen.

Scheuer will Bau von Straßen und Schienen per Gesetz beschleunigen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will beim Bau großer Verkehrsprojekte aufs Tempo drücken und gleichzeitig die Kosten senken. Dafür soll am Mittwoch ein Gesetzentwurf für ein Planungsbeschleunigungsgesetz ins Bundeskabinett kommen, wie ein Sprecher Scheuers ankündigte. Einer aktuellen Umfrage zufolge sehen sich zwei Drittel der deutschen Unternehmen durch Infrastrukturmängel beeinträchtigt.

Ministerien streiten weiter über Diesel-Nachrüstungen

Im Streit um die Manipulationen bei Diesel-Pkw haben sich das Verkehrs- und das Umweltministerium immer noch nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen können. Das SPD-geführte Umweltministerium setzt weiterhin auf Hardware-Lösungen, das Verkehrsministerium mit dem CSU-Politiker Andreas Scheuer an der Spitze lehnt diese ab und will lediglich die Software erneuern. Wann angesichts drohender Fahrverbote mit einer Lösung zu rechnen ist, ist derzeit noch völlig offen.

Innenministerium bestreitet Einflussnahme im Fall Sami A.

In der Affäre um den offenbar voreilig nach Tunesien abgeschobenen Sami A. bestreitet das Innenministerium jegliche Einflussnahme. Die "generelle Erwartungshaltung der Politik" sei gewesen, dass der als Gefährder eingestufte Sami A. schnell zurückgeführt werde, räumte eine Ministeriumssprecherin am Montag in Berlin ein. Allerdings habe es "keinerlei Einflussnahme auf irgendwelche Verfahrensschritte" gegeben.

Salvini droht mit Veto gegen weitere EU-Sanktionen gegen Russland

Der italienische Innenminister Matteo Salvini hat die Europäische Union zur Beendigung ihrer Strafmaßnahmen gegen Russland aufgefordert und damit gedroht, in dieser Frage aus der gemeinsamen EU-Linie auszuscheren. Bei einem Besuch in Moskau sagte Salvini am Montag, sein Land könnte die zum Jahresende anstehende Verlängerung der Sanktionen gegen Russland durch sein Veto stoppen.

New Yorker Konjunkturindex fällt im Juli

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Juli gesunken. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf plus 22,6. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von plus 21,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 25,0 gelegen.

US-Einzelhändler verbuchen im Juni solides Umsatzwachstum

Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im Juni solide gesteigert. Sie hatten 0,5 Prozent mehr Geld in den Kassen als im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, kletterten die Umsätze ohne Kfz um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten in dieser Kategorie einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.

Konjunkturdaten

*DJ US/Lagerbestände Mai +0,4%; (PROG: +0,4%) gg Vm

