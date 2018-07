Trump und Putin betonen nach ihren Gesprächen in Helsinki vor allem ihre Gemeinsamkeiten. Beide Seiten versichern, an besseren Beziehungen interessiert zu sein. Dabei sollen auch engere Wirtschaftskontakte helfen.

Gegen Ende der Pressekonferenz versuchte Russlands Präsident Wladimir Putin noch einmal, die Stimmung aufzulockern. Lächelnd überreichte er Donald Trump einen offiziellen Fußball der gestern beendeten Weltmeisterschaft. "Der Ball liegt jetzt auf ihrem Platz", so Putin. Der US-Präsident bedankte sich brav, dann warf er das runde Leder seiner Frau Melania zu. Er werde ihn an seinen Sohn Barron weiterreichen, so Trump.

Trotz dieser Geste lag weiterhin Anspannung über dem Saal im Präsidentenpalast von Helsinki. Das lag weniger an den beiden Staatsoberhäuptern an den Rednerpulten als an den Journalisten im Saal, die in ihren Fragen immer wieder auf die russische Einmischung in den US-Wahlkampf eingingen. Amerikanische Sicherheitsbehörden sind davon überzeugt, dass der Kreml im Jahr 2016 ordentlich mitmischte und Trumps Bewerbung um das Weiße Haus tatkräftig unterstützte. Moskau wiederum bestreitet die Vorwürfe.

"Der russische Staat hat sie niemals und wird sich niemals in die inneren Angelegenheiten der Vereinigten Staaten einmischen. Das gilt auch für ihren Wahlprozess", so Putin vor der Presse. Unterstützung bekam er ausgerechnet vom US-Präsidenten. Er sehe keinen Grund, warum Russland sich hätte einmischen sollen, so Trump - und widersprach so den Ermittlungsergebnissen seiner eigenen Geheimdienste.

Auch sonst waren Putin und Trump bemüht, aufeinander zuzugehen. Beide betonten die aus ihrer Sicht bestehende Notwendigkeit einer ...

