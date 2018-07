Fischer Schickendantz unter der Leitung von Juan Federico Fischer und Solution Alliance SRL unter der Leitung von Juan Ignacio Troccoli haben sich diese Woche zu Andersen Tax Legal, einer Mitgliedsfirma von Andersen Global, umfirmiert. Die Firma mit Sitz in Montevideo hat im September 2017 einen Kooperationsvertrag mit Andersen Global geschlossen und ist jetzt ein vollständig integriertes Mitglied des globalen Verbands.

Juan Federico Fischer bemerkte: "Andersen ist ein Symbol für Qualität und weltweit sowohl bei Kunden als auch bei Fachleuten anerkannt. Das Unternehmen ist hinsichtlich der Schaffung einer globalen Firma mit integrierten Steuer- und juristischen Leistungen einen Schritt voraus. Wir freuen uns sehr, offiziell Teil des Teams zu werden."

"Während der Zeit mit uns als kooperierende Firma und jetzt als Mitgliedsfirma konnte das Team in Uruguay intensives Engagement für die Bereitstellung von nahtlosem, erstklassigem Service unter Beweis stellen. Außerdem ist Juan Federico Mitglied des regionalen Vorstands von Andersen Global in Lateinamerika. Er verkörpert die Werte, für die unser Unternehmen steht. Ich freue mich darauf, die Grundlage zu festigen, die wir in Südamerika geschaffen haben", sagte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC.

Die Praxis in Uruguay besteht aus vier Abteilungen: Recht, Immobilienübertragung, Steuern und Buchhaltung sowie Firmenimmigrationsdienste Fischer Schickendantz wurde im Jahr 2009 gegründet und bietet Dienste für führende lokale und multinationale Unternehmen an, die in Uruguay tätig sind. Die Fachleute des Unternehmens liefern Dienste in einer Reihe praktischer Bereiche, darunter Fusionen und Übernahmen, Geschäftsverträge, Agrarindustrie, Grundstücksübertragungen, grenzübergreifende Steuerberatung, Transferpreise, Buchhaltung, Rechtsstreitigkeiten und Schiedsgerichtsverfahren.

"Andersen Global hat einen breiten internationalen Stamm von Kunden, von denen viele Uruguay als Einstieg in die Region nutzen. Die Unterstützung für die Bereitstellung erstklassiger grenzübergreifender Dienste in anderen Ländern wird für unsere Kunden und unser Team ein enormer Gewinn sein", sagte Juan Ignacio Troccoli.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 3.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 107 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180716005890/de/

Contacts:

Andersen Tax

Shereen Ameri, +1-650-289-5742