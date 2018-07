Seit eineinhalb Wochen weiß ich persönlich, wie sich ein Shitstorm in sozialen Medien anfühlt. Als Eigentümervertreter eines Unternehmens, das eine knappe Woche lang in sozialen Medien im Schaufenster stand. Der Auslöser war kleines Etikett auf einer Bio-Obstverpackung, das zwar rechtlich gesehen korrekt ausgeführt war, aber am Beginn der Kampagne in den Augen...

Den vollständigen Artikel lesen ...