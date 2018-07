Die Peruanische Hass-Avocado-Erzeugervereinigung (ProHass) erwartet, dass die Industrie diese Saison 70.000 Tonnen der Frucht erzeugt. 95% davon werden exportiert. ProHass wird den Werbeslogan "Delicious Hass Avocados" verwenden, um für die Sorte in dem Vereinigten Königreich (UK), in Frankreich und erstmals in Deutschland zu werben, berichtet die peruanische...

