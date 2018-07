"Die Welt" zu Handel/EU/China/Japan:

"In der Sorge über eine Eskalation der Beziehungen zwischen Putin und Trump wäre fast untergegangen, dass im Schatten des globalen Handelskonflikts gerade etwas Neues wächst, das tatsächlich das Zeug dazu hat, die Machtverhältnisse in der Welt zu verändern. Plötzlich signalisiert China Verhandlungsbereitschaft in Handelsfragen und kündigt an, sich mehr als bislang für Investoren aus der EU öffnen zu wollen. Auch Japan und die Europäer rücken ein großes Stück näher zusammen. Mag Trump auch TPP und Nafta gefährden - die Annäherung zwischen der EU und ihren beiden wichtigsten Handelspartnern in Fernost zeigt: Der Freihandel lebt. Nicht trotz der Provokationen des US-Präsidenten, sondern gerade deswegen."/DP/jha

