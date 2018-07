Japan und die EU unterzeichnen ihr umfassendes Handelsabkommen. Weil sich die beiden Partner stark unterscheiden, dürfte die europäische Wirtschaft davon stärker profitieren als von einem Freihandelsdeal mit den USA.

An diesem Dienstag ist es endlich so weit: Japan und die EU besiegeln in Tokio ein umfassendes Wirtschaftsabkommen, dessen Kernstück ein Freihandelsdeal ist. Im Grundsatz hatten sich beide Seiten schon vor einem Jahr auf den neuen Rahmen geeinigt. Im Juli 2017 musste es ganz schnell gehen, weil die EU-Kommission rechtzeitig vor dem G7-Gipfel in Hamburg ein Zeichen für den Freihandel setzen wollten. Noch bevor US-Präsident Donald Trump Zölle auf europäischen Stahl und Aluminium eingeführt hatte und Europa als Feind bezeichnete, war es den Europäern damals schon wichtig, ein Symbol gegen den aufkommenden Protektionismus zu setzen.

Das Abkommen illustriert nun aber nicht nur, dass es immer noch Nationen gibt, die auf den freien Austausch von Waren setzen. Der Deal zwischen zwei Partnern, die gemeinsam rund ein Drittel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften, wird beiden Seiten erhebliche Vorteile bringen. Weil sich Japan und die EU in ihrer Wirtschaftsstruktur unterscheiden, versprechen sich Ökonomen von dem EU-Japan-Freihandelsabkommen höhere Wohlfahrtsgewinne als sie bei einem transatlantischen Handelsdeal (TTIP) zu erwarten gewesen wären. "Das Abkommen dürfte das BIP in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...