Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EUROPAPOLITIK - Zuletzt ging es bei der Diskussion um EU-Reformen häufig um die Währungsunion und neue Geldtöpfe. Die Wirtschaft allerdings hat teilweise andere Prioritäten. So hat der CDU-Wirtschaftsrat jetzt "Leitlinien für eine neue europäische Wirtschaftspolitik" erstellt. "Die integrationspolitischen Weichen müssen dringend neu gestellt werden. Europa muss sich wieder auf die Elemente besinnen, die es wirtschaftlich stark gemacht haben: Markt, Wettbewerb und Subsidiarität", heißt es in dem Positionspapier, das dem Handelsblatt vorliegt. "Die EU ist nicht zuletzt durch die Euro-Krise und die Probleme mit der Zuwanderung im permanenten Krisenmodus", sagt Wolfgang Steiger, Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats. "Dazu kommt, offen gesagt, ein Kommissionspräsident, der nur noch das Heil in großen Transfertöpfen und in Strukturen von gestern sucht." Die Wirtschaft will den Fokus verschieben. (Handelsblatt S. 10)

RUSSLANDHANDEL - Der Außenhandel zwischen Deutschland und Russland erholt sich weiter. Das geht aus Zahlen des statistischen Bundesamtes hervor, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Demnach stiegen deutsche Exporte nach Russland von Januar bis Mai 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,1 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro an. Die Importe aus Russland stiegen in der ersten fünf Monaten des Jahres um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 14,5 Milliarden Euro an. Das Handelsdefizit Deutschlands im Warenaustausch mit der Russischen Föderation hat sich damit weiter vergrößert. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

USA/RUSSLAND - Bundesaußenminister Heiko Maas mahnt nach dem Treffen in Helsinki eine weitere diplomatische Annäherung zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin an. "Es ist wichtig, dass die USA und Russland miteinander reden. Wir können uns in Syrien, in der Ukraine, bei Rüstungskontrolle und Abrüstung keine Sprachlosigkeit zwischen Washington und Moskau leisten", sagte der SPD-Politiker. (RedaktionsnNetzwerk Deutschland)

CO2 - In der Debatte um neue CO2-Vorschriften für Autos warnt der Europaparlamentarier Jens Gieseke (CDU) vor "unrealistischen Vorgaben" und will die Pläne der EU-Kommission entschärft sehen. Diese sehen vor, den durchschnittlichen Flottenverbrauch von 2021 bis 2030 in zwei Schritten um 30 Prozent zu senken. "Die Reduktionsziele müssen durchaus scharf sein, aber sie dürfen nicht unrealistisch sein", forderte Gieseke. "Wenn man zu strenge Ziele definiert, die nur durch eine Elektrifizierung zu erreichen sind, läutet man auch ein Ende des Verbrennungsmotors ein", warnte Gieseke und forderte "Technologieneutralität". (Neue Osnabrücker Zeitung)

MIETPREISBREMSE - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat ihren Gesetzentwurf zur Verschärfung der Mietpreisbremse verteidigt. Die Koalition unterstütze "alle fairen Vermieter, den unfairen sage ich aber den Kampf an", sagte Barley der SZ. Deshalb werde sie unter anderem das Wirtschaftsstrafgesetz ändern. Das "Herausmodernisieren" von Mietern aus ihren Wohnungen solle mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 Euro geahndet werden. (SZ S. 15)

ELEKTROAUTOS - Die Ladeinfrastruktur für Elektroautos ist ein chaotischer Flickenteppich. Regionale Monopolisten diktieren Preise und schaffen ein babylonisches Wirrwarr an Karten, Apps und Bezahlsystemen. Der Dumme ist am Ende der Kunde. So fasst Gero Lücking, Geschäftsführer Energiewirtschaft, die Lage zusammen. Konkrete Preisinformationen an den Ladesäulen vor Ort seien die Ausnahme. (FAZ S. 18)

DRESDEN - In Dresden befindet sich heute Europas größter Mikroelektronik-Standort und ein einzigartiges Mikroelektronik-Cluster. Silicon Saxony beschäftigt 60.000 Mitarbeiter. Die Grundlage dafür wurde einst in der DDR gelegt. (FAZ S. 21)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2018 00:36 ET (04:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.