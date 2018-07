The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0Y9H2 ERSTE GP BNK 13-18 MTN 31 BD00 BON EUR N

CA NS0E XFRA DE000A1611F9 NIEDERS.SCH.A.15/18 A.853 BD00 BON EUR N

CA NR94 XFRA DE000NRW0G58 LAND NRW SCHATZ 15 R1366 BD00 BON EUR N

CA XFRA US3135G0E338 FED.NATL MTGE ASS. 2018 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HSH5XB1 HSH NORDBANK ZS 1 16/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LVA7 UC-HVB CRELINO TKAA BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LVM2 UC-HVB CRELINO 18 MEOA BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LVS9 UC-HVB CRELINO 18 IRLAND BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB16B8 UC-HVB CRLNFI 18 ZUXE BD01 BON EUR N

CA XFRA US126650CH13 CVS HEALTH 15/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US470160AV46 JAMAICA 07/39 BD01 BON USD N

CA XFRA US470160AW29 JAMAICA 08/19 BD01 BON USD N

CA XFRA USG4721VNR17 IMPER.BRAND.FIN.15/18REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0210976329 KBC IFIMA 05/25 FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS0223715920 VTB CAPITAL 05/35 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0648456167 EIB EUR.INV.BK 11/18 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA XS0929859113 UC-HVB CRELINO 13/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0929860475 UC-HVB CRELINO 13/18 MTN BD02 BON EUR N

CA TMQG XFRA XS1171489476 TOYOTA MOTOR CRED 15-18 BD02 BON EUR N

CA NXC XFRA FI0009008387 NIXU CORP. EQ00 EQU EUR N