FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.07.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

G3TB XFRA DE0009807057 GRUNDBESITZ GLOBAL RC 1.080 EUR

SGN XFRA US8688612048 SURGUTNEFTEGAS ADR/10 0.088 EUR

SGNV XFRA US8688611057 SURGUTNEFTEGAS VZ ADR/10 0.187 EUR

KO71 XFRA US48122U2042 SISTEMA GDR REGS 1/50 0.030 EUR

H6Q XFRA US43289P1066 HIMAX TECH.INC. ADR 1 0.085 EUR

G90 XFRA US3936571013 GREENBRIER COS DL-,001 0.213 EUR

GAZ XFRA US3682872078 GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5 0.215 EUR

LPE XFRA FR0006864484 LAURENT-PERR. INH.EO 3,80 1.050 EUR

IEF XFRA FR0000066680 VIDELIO S.A. INH. EO-,30 0.040 EUR

XFRA DE000HSH4RW2 HSH NORDBANK MZC 9 14/22 0.001 %

XFRA DE000HSH4RY8 HSH NORDBANK MM IV 14/22 0.001 %

SHWK XFRA DE000A0XFWK2 SHS VIVEON AG 0.060 EUR

CE2 XFRA DE000A0LAUP1 CROPENERGIES AG 0.250 EUR

7GG XFRA PLPGNIG00014 POLSKIE GO.NAF. A ZY 1 0.035 EUR

5CX XFRA US20451Q1040 COMPASS DIV. HLDGS SBI 0.307 EUR

3R2 XFRA CA76329W1032 RICHELIEU HARDWARE 0.039 EUR

WPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.135 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.081 EUR

G3TC XFRA DE0009807081 GRUNDBESITZ FOKUS DEUT.RC 1.000 EUR