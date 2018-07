FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag erneut ein träger Handel ab. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 572 Punkte, 0,09 Prozent über seinem Vortagesschluss.

USA: - LEICHT IM PLUS - Zum Start der neuen Börsenwoche sind die Aktienkurse an der Wall Street kaum von der Stelle gekommen. Der Dow Jones Industrial bewegte sich am Montag den ganzen Tag über in einer engen Spanne um die Marke von 25 000 Punkten. Am Ende rettete der Dow zwar ein kleines Plus von 0,18 Prozent auf 25 064,36 Punkte ins Ziel. Der schwache Ölpreis drückte jedoch auf die Notierungen in der Energiebranche und verhinderte somit größere Kursgewinne.

ASIEN: - NIKKEI STEIGT, CSI 300 FÄLLT - In Asien zeigten sich die Aktienmärkte uneinheitlich. Während es in Japan deutlich nach oben ging, schwächelten die Börsen in China erneut. So verlor der CSI 300 in Shanghai zuletzt rund einen Prozent. An den chinesischen Börsen stehen die Kurse seit einiger Zeit vor allem wegen des Handelskonflikts mit den USA unter Druck. Nach oben ging es dagegen in Japan. Dort legte der Nikkei nach einem Feiertag am Montag knapp ein Prozent zu und knüpfte damit an die positive Tendenz der Vorwoche an.

DAX 12.561,02 0,16%

XDAX 12.587,43 0,33%

EuroSTOXX 50 3.449,08 -0,16%

Stoxx50 3.073,64 -0,51%

DJIA 25.064,36 0,18%

S&P 500 2.798,43 -0,10%

NASDAQ 100 7.357,90 -0,24%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,70 -0,15%

Bund-Future Settlement 162,47 0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1719 0,07%

USD/Yen 112,38 0,08%

Euro/Yen 131,70 0,14%

ROHÖL:

Brent 72,19 +0,35 USD

WTI 68,08 +0,02 USD

