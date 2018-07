Maricann Group Inc.: Maricanns Lizenz wurde von maltesischer Regierung genehmigt DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Marktbericht/Produkteinführung Maricann Group Inc.: Maricanns Lizenz wurde von maltesischer Regierung genehmigt 17.07.2018 / 07:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Maricanns Lizenz wurde von maltesischer Regierung genehmigt TORONTO, ONTARIO, 17. Juli 2018 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Maricann" oder das "Unternehmen") meldet, dass Malta Enterprise (die offizielle Wirtschaftsförderungsstelle des Landes und für Lizenzen zuständige Regierungsbehörde) Maricanns Antrag zur Einrichtung eines Geschäfts in Malta genehmigt hat, um vordosiertes medizinisches Cannabis herzustellen. Diese Lizenz ermöglicht Maricann ihren maltesischen Betrieb mit Rohmaterialien zu versorgen, die dann einer fortschrittlichen Nachbearbeitung unterzogen werden, um reine Cannabisdestillate zu erzeugen, was eine wahre Arzneimittelherstellung erlaubt. Die kommerzielle Produktion von Destillaten ist ein integraler Teil für das Unternehmen, da es den Zeitrahmen zur Lieferung seiner vollständigen Produktreihe an den europäischen Markt (wo legal) avanciert. "Maricann setzt ihren Weg des organischen Wachstums und der Wertakquisition durch die Europäische Union fort und betritt Schlüsselmärkte für differenzierte Produkte über Malta", sagte Ben ward, CEO. "Wir werden die Implementierung unserer Schablone für Erfolg in Europa fortsetzen, während wir von Betrieben in Deutschland, der Schweiz und Malta in neue Märkte expandieren. Wir haben ein parabolisches Wachstum in neuen Märkten während der vergangenen zwei Jahre gesehen und wir erwarten, dass wir die Öffnung weiterer neuer Märkte sehen werden." Dem Unternehmen wurden anfängliche 2.750 Quadratmeter an Gewerbeflächen zugewiesen. Die Genehmigung in Malta ist von einer Anzahl von Punkten abhängig einschließlich (i) des Geschäftsbetriebs gemäß geltender Gesetze, (ii) Einhaltung bestimmter Berichterstattungspflichten, (iii) das die maltesische Tochtergesellschaft des Unternehmens ein Beschäftigungsniveau von mindestens 28 Vollzeitbeschäftigten innerhalb von drei Jahren nach Betriebsbeginn erreicht, (iv) die maltesische Tochtergesellschaft des Unternehmens mindestens 9,5 Mio. Euro in Verbesserungen des Standorts, der Anlage, der Maschinen und Gerätschaften innerhalb von drei Jahren der Zuweisung der zutreffenden Gewerbeflächen investiert und (v) das Unternehmen eine Lizenz von der Arzneimittelbehörde erhält. Über Maricann Group Inc. Maricann ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Marihuana für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß der bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsbetriebe in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz. Maricann expandiert zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem 942.000 Quadratfuß (87.515m2) großen Anbau und wird weiterhin neue Gelegenheiten in Europa verfolgen. Kontakte: Investor Relations: Graham Farrell Leiter der Investor Relations graham@maricann.com Tel.: 647-643-7665 Corporate Headquarters (Kanada) Maricann Group Inc. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274 European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH Thierschstrasse 3 80538 München, Deutschland Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 17.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 705113 17.07.2018

