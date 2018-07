Wer einen Schrank aus der Gründerzeit oder das Sonntagsporzellan der Großeltern verkaufen will, wird oft bitter enttäuscht. Antiquitäten haben massiv an Wert verloren - abgesehen von ein paar überraschenden Ausnahmen.

Der Weg zu Kunsthändler Mauro Corradino führt an Harry vorbei. Der gibt sich als Türsteher beachtliche Mühe. Aber letztlich geht vom 30 Zentimeter großen Chihuahua keine Gefahr aus. Trotzdem kommen immer weniger Kunden zu Corradino in sein Antiquitätengeschäft in der Nähe des Kölner Rudolfplatzes. Er hat den Laden 2004 von seinem Onkel übernommen. Der große Antiquitätenboom der Achtziger- und Neunzigerjahre war da schon vorbei. Und "mit der Einführung des Euro ging dann die Krise los", sagt der 48-Jährige, während er Schellack auf eine alte Kommode aus dem 18. Jahrhundert aufträgt. Seither fallen die Preise von altem Porzellan, von antiken Möbelstücken und auch von vielen Kunstobjekten.

Und so erleben Einlieferer, die ihm Fundstücke von Dachböden oder aus Nachlässen anbieten, nicht selten eine herbe Enttäuschung. Die Preise, die Corradino ihnen offeriert, sind meist niedriger als erhofft. Oft lehnt der Händler sogar Ware ab, weil er weiß: Sie ist unverkäuflich.

Unter dem Niedergang des Antiquitätengeschäfts leiden nicht nur Händler, deren Zahl kontinuierlich abnimmt. Auch Privatverkäufer stellen fest, dass vermeintliche Familienschätze sich als wertlos erweisen. Selbst wenn es sich bei der alten Vase der Oma oder beim Porzellan des Uronkels um Seltenheiten handelt, lässt sich mit ihnen in der Regel nicht viel verdienen. Jörg Graf Adelmann, seit mehr als 40 Jahren Händler und ehemaliger Auktionator, schätzt, dass "sich der durchschnittliche Marktwert von Antiquitäten seit der Jahrtausendwende mehr als halbiert hat".

Am schlechtesten verkauften sich derzeit Teppiche. Vor 30 Jahren habe man bis zu 30.000 Mark für ausgesuchte Exemplare bezahlt; heute bekomme man sie für nicht mal 400 Euro nachgeworfen. Ein größerer roter Perserteppich liegt in seinem Wohnzimmer, weil er ihn nicht zu einem vertretbaren Preis verkaufen konnte. Früher wäre der rund 15.000 Mark wert gewesen, meint Adelmann.

Den Handel mit antikem Porzellan hat es genauso getroffen. In den Achtzigerjahren habe eine einzelne Tasse im Biedermeier-Stil des 19. Jahrhunderts umgerechnet 20 Euro gekostet. Besonders begehrt waren Stücke aus bekannten ...

