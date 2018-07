Die Herausforderungen rund um den effektiven Baugruppenschutz sind groß: Bereits kleinste Ungenauigkeiten können große Auswirkungen beim Schutz von elektronischen Baugruppen haben. Zudem steigt durch die Miniaturisierung der Bauelemente auf den Baugruppen - durch deren höhere Packungsdichte und die dadurch auch immer kleiner werdenden Abstände - die Intoleranz gegenüber Beschichtungsfehlern. In der Folge nehmen die Anforderungen an die Präzisionsgenauigkeit der Beschichtungsanlagen zu. Zugleich werden vom Markt aber schnellere Taktzeiten gefordert. Um diesem Spannungsfeld zu begegnen, streben die Hersteller von Beschichtungsanlagen wie Rehm Thermal Systems mit seiner Anlage Protecto immer bessere Wiederholgenauigkeiten der Achssysteme und der Auftragsverfahren an. Kurzum: Die Systeme werden mit der Zeit immer schneller und besser.

Fließverhalten der Lacke vs. Präzision

Wie lassen sich Prozesssicherheit und reproduzierbare Beschichtungsergebnisse ermöglichen? Wie lässt sich effektiv verhindern, dass durch Sprühnebel Kontaktbereiche, Stecker oder sensible Bauteile durch den Lack kontaminiert werden? Präzision beim Auftrag von Schutzlacken ist unabdingbar. Jedoch sollte man sich bei den technischen Daten zu "± Hundertstel-Präzisionen" aber bewusst sein, dass das Applizieren von Flüssigkeiten nicht mit grundsätzlich mechanischen Prozessen wie der Zerspanung vergleichbar ist. So ist auf einem gefrästen Werkstück die Genauigkeit einer Achse zum Beispiel ganz klar nachweisbar und 1:1 wiederholbar.

Bei Flüssigkeiten und Beschichtungslacken verhält es sich hingegen anders: Natürlich wird die Wiederholbarkeit auch hier gefordert und technisch auch nahezu eingehalten. Aber was bedeutet "nahezu"? Jeder Lack hat andere Eigenschaften wie Temperaturabhängigkeit, Viskosität oder vom Lackhersteller empfohlene Verarbeitungsparameter, etc.. Um nun das elektronische Board mit der geforderten Präzision zu beschichten, stehen die verschiedensten Ventil- und Düsentechnologien zur Auswahl.

Das Fließverhalten der Lacke erschwert das Auftragen dünner Linien und das Einhalten von Randgenauigkeiten wie etwa partielles Beschichten neben Bauteilen, die nicht lackiert werden dürfen (Bild 1). Das Thema Randgenauigkeit oder Randschärfe wird hierbei oft diskutiert. Eine Randschärfe, die beispielsweise ein fester Körper besitzt, ist bei Flüssigkeiten nicht zu erzeugen. Die Ecken sind abgerundet, eine Linie oder ein Rand ist nie zu 100 Prozent scharf, sondern eher, wenn auch kaum sichtbar, leicht wellig. Diese Welligkeit sieht man immer, auch wenn Applikatoren mit sehr kleinem Innendurchmesser Verwendung finden.

Kapillarwirkungen können hierbei Fluch und Segen zugleich sein. Steht ein Bauteil genau an einem scharf zu lackierenden Rand, wird sich das Material durch die Kapillare um das Bauteil herumziehen. Das kann zum einen gewollt sein, zum anderen aber auch nicht (Bild 2). Würde angrenzend ein SMT-Stecker neben diesem Bauteil sitzen, zieht auch dieser sich dann seinen kleinen Anteil Lack durch die Kapillarwirkung. Das ...

