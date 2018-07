Nirgends wird sich der digitale Wandel und die Gefahr von Cyberattacken stärker manifestieren als im Lebensraum Stadt; dort wird er mit den größten Auswirkungen und Konsequenzen erlebbar werden - bei der Mobilität sowie im städtischen Verkehr. Smart City ist ohne Smart Mobility nicht denkbar. So wie der Verkehr heute eher die Lebensqualität in unseren Städten mindert - verstopfte Straßen, Parkprobleme, Luftverschmutzung und Lärmbelästigung - so soll er morgen unser Stadtleben angenehmer machen. Vernetztes Fahren heißt die Zauberformel. Gemeint ist der Echtzeit-Datenaustausch zwischen Fahrzeugen und Verkehrsinfrastruktur, mit Flottenbetreibern, Verkehrsdienstleistern und -leitsystemen. Das Zukunftsversprechen: Ein Plus an Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss, Komfort und Umweltverträglichkeit.

V2X-Security als Enabler von Smart Mobility

Das Fahrzeug warnt uns vor querenden Fußgängern und Radfahrern, vor dem Gegenverkehr beim Linksabbiegen; es weiß schon vorher, wann die nächste Ampel auf Rot schaltet oder dirigiert uns zum nächstgelegenen freien Parkplatz. All das ist längst keine Utopie mehr, sondern auf dem Sprung in die Wirklichkeit. Kürzlich etwa demonstrierte Bosch im Rahmen des Jahrestreffens der Intelligent Transportation Society of America (ITS America) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...