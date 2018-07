Der amerikanische Industriekonzern Kaiser Aluminum (ISIN: US4830077040, NASDAQ: KALU) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 55 US-Cents ausbezahlen. Auf das Jahr gerechnet werden somit 2,20 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 105,87 US-Dollar (Stand: 16. Juli 2018) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,08 Prozent. Die Dividende wird am 15. August 2018 (Record date: 26. Juli 2018) ausbezahlt. ...

