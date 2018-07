Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 240 Franken belassen. Angesichts der Unsicherheiten in puncto Gewinnperspektiven erschienen die Aktien des Pharmakonzerns fair bewertet, schrieb Analyst Tim Race in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der mögliche Druck durch Nachahmerprodukte von Biopharmazeutika sei bekannt, nur das Timing sei ungewiss./mis/la Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012032048