Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Personalquerelen bei Thyssenkrupp nach dem Streit um eine mögliche Zerschlagung des Technologiekonzerns gehen weiter. Nun tritt Aufsichtsratschef Ulrich Lehner per Ende des Monats zurück. Lehner will sich ganz aus dem Kontrollgremium zurückziehen. Der Aufsichtsrat will über eine Nachfolge "kurzfristig" einen Beschluss fassen. Lehner begründete seinen Rücktritt damit, dass ein gemeinsames Verständnis im Aufsichtsrat über die strategische Ausrichtung des Unternehmens nicht mehr gegeben sei. Er wolle mit seinem Rücktritt die Diskussion der Aktionäre über die Zukunft von Thyssenkrupp ermöglichen. Für ihn sei eine Zerschlagung des Industriekonzerns und der damit verbundene Verlust von vielen Arbeitsplätzen keine Option - "weder im Sinne des Stifters noch im Sinne unseres Landes". Lehner gehört dem Aufsichtsrat von Thyssenkrupp seit rund zehn Jahren an, seit 2013 als dessen Vorsitzender. Erst vor gut einer Woche war Konzernchef Heinrich Hiesinger zurückgetreten, da er sich offenbar nicht mehr ausreichend von seinem Aufsichtsrat unterstützt fühlte. Hiesinger hatte unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung des Unternehmens als Grund für sein Ausscheiden genannt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Cropenergies AG, HV

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q

12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

14:00 FR/Alstom SA, HV

18:00 AT/Telekom Austria AG, Trading Statement 2Q

22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Schaeffler AG, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -7.700 Personen -US 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,3% zuvor: 77,9%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2020 im Volumen von 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.797,90 0,05 Nikkei-225 22.771,88 0,77 Schanghai-Composite 2.786,66 -0,97 DAX 12.561,02 0,16 DAX-Future 12.574,00 0,33 XDAX 12.587,43 0,33 MDAX 26.481,63 0,26 TecDAX 2.841,87 0,64 EuroStoxx50 3.449,08 -0,16 Stoxx50 3.073,64 -0,51 Dow-Jones 25.064,36 0,18 S&P-500-Index 2.798,43 -0,10 Nasdaq-Comp. 7.805,72 -0,26 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,70% -25

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,02 Deutschland 10 Jahre 0,30 0,30 -0,13 USA 2 Jahre 2,60 2,59 0,71 USA 10 Jahre 2,87 2,86 0,46 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,01 Japan 10 Jahre 0,04 0,03 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung an Europas Aktienmärkten rechnen Händler. Von dem Trump-Putin-Treffen habe es keine Signale für die Börsen gegeben. Der DAX notiert weiter unter dem Widerstandsbereich bei 12.600 und außer der starken Berichtssaison für Banken zeichnen sich auch noch keine Sektorfavoriten ab. Mit Spannung wird daher im Tagesverlauf auf die Daten der skandinavischen SEB und Goldman Sachs geblickt. Sorgen bereitet allerdings Netflix: Wie schon am Vortag befürchtet konnte der US-Streamingdienst diesmal nicht mit einem starken Kundenwachstum glänzen. Entsprechend brachen die Aktien nachbörslich um 14 Prozent ein. Dies könnte auch die übrigen populären "FANG-Aktien" belasten und damit einen Dominoeffekt auslösen, der über die Technologiewerte den gesamten US-Aktienmarkt unter Druck bringt. Mit einer fallenden US-Börse am Nachmittag dürfte es auch Europa nicht gelingen, in den grünen Bereich zu klettern. Für positive Stimmung könnte allerdings der IWF sorgen: Er hat seine Jahreswachstumsprognose trotz Zollstreits unverändert gelassen.

Rückblick: Bei den Unternehmen stehen Zwischenberichte und Geschäftszahlen im Blick von Rio Tinto, Sandvik, Casino, Schibstedt, Tom Tom, Ubisoft und K+S-Konkurrent Yara. Dazu vermeldet die Autoindustrie die Pkw-Neuzulassungen im Juni. In den USA wird die Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung berichtet. Dazu stellt Fed-Chairman Powell seinen halbjährlichen Bericht zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senates in Washington vor.

Kaum verändert - Aktien des Öl- und Bergbausektors folgten mit durchschnittlichen Abgaben von 1,6 und 1,0 Prozent den Preisen für Öl und anderen Rohstoffe nach unten. Hintergrund war Angst vor einer schwächeren Nachfrage, nachdem sich das chinesische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal etwas abgeschwächt hatte. In Schweden stiegen Alfa Laval nach einem guten Zwischenbericht um 8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Die Deutsche Bank legte überraschend Geschäftszahlen vor, die am Markt gut ankamen. Die Aktie stieg um 7,3 Prozent und führte damit den DAX an. Im SDAX verteuerten sich VTG um 12,1 Prozent. Großaktionär Morgan Stanley Infrastructure will den Anteil am Konzern weiter erhöhen und hat sich bereits 49 Prozent gesichert. Dialog Semiconductor stiegen um 4,9 Prozent, nachdem das Unternehmen die Margenprognose für das zweite Quartal erhöht hatte. Drägerwerk schlossen 0,6 Prozent im Plus, der Medizintechnikkonzern hatte im zweiten Quartal trotz höherer Einnahmen operativ weniger verdient. Immerhin wurde die Jahresprognose bestätigt. SAF-Holland notierten nach angepasster Jahresprognose 1,3 Prozent im Plus.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem insgesamt ruhigen Geschäft bauten die Bankenwerte nach Auskunft eines Händlers ihre Aufschläge noch etwas aus. Die Deutsche Bank legte um weitere 1 Prozent zu, die Commerzbank im Schlepptau um 0,6 Prozent. In Thyssenkrupp gab es mit dem Rücktritt des Aufsichtsratschefs zwar erhöhten Umsatz, doch wurde die Aktie zugleich ge- und verkauft. Der Kurs lag mit 20,65 Euro um 5 Cent über dem Xetra-Schluss.

USA / WALL STREET

Wenig verändert - Zwar gab es durchaus Nachrichten von Politik-, Konjunktur- und Unternehmensseite, die aber nicht das Zeug hatten, den Aktienmarkt auf breiter Front in Schwung zu bringen. Während die Aktienindizes dahindümpelten, spielte die Musik am Ölmarkt. Dort gerieten die Preise massiv ins Rutschen und zogen auch Energieaktien um 1,2 Prozent abwärts. Dagegen waren Bankenwerte mit Geschäftszahlen von Bank of America die Favoriten und legten im Schnitt 3,2 Prozent zu. Bank of America hatte die Erwartungen übertroffen. Die Aktie legte um 4,3 Prozent zu. Vermögensverwalter Blackrock hatte ebenfalls mehr verdient als erwartet, jedoch einen massiven Rückgang der Neugelder verzeichnet. Die Aktie fiel um 0,6 Prozent. GE und Boeing standen mit der Luftfahrtmesse in Farnborough im Blick. Boeing hat schon Orders von United Airlines, Qatar Airways, der rumänischen Fluggesellschaft Tarom und von DHL Express vermeldet. Die Boeing-Aktie stieg um 1,5 Prozent. GE tendierten kaum verändert. Amazon fielen ruckartig vom Tageshoch ab. Die Internetseite des Online-Händlers brach unter dem Ansturm wegen des sogenannten Prime Day zusammen. Nach Gewinnen von bis zu 1,6 Prozent fiel die Aktie auf nur noch 0,5 Prozent plus zurück.

Anleihen waren nach guten Konjunkturdaten kein Kauf. Vor allem die Einzelhandelsdaten hätten die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed bis Jahresende noch zwei weitere Male die Zinsen anhebt, auf 60 von 57 Prozent erhöht, hieß es. Sinkende Notierungen ließen die Rendite zehnjähriger Titel um 2 Basispunkte auf 2,85 Prozent steigen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1719 +0,1% 1,1711 1,1669 EUR/JPY 131,71 +0,2% 131,48 131,15 EUR/CHF 1,1676 -0,0% 1,1677 1,1701 GBP/EUR 1,1305 -0,0% 1,1418 1,1326 USD/JPY 112,39 +0,1% 112,27 112,40 GBP/USD 1,3248 +0,1% 1,3239 1,3214 Bitcoin BTC/USD 6.730,05 +0,9% 6.668,26 6.277,04

Am Devisenmarkt gab der Dollar leicht nach. Der Euro stieg auf 1,1714 Dollar. Hintergrund sei, dass die Fed in ihrer jüngsten Stellungnahme gegenüber dem US-Kongress "nicht sonderlich aggressiv geklungen habe mit Blick auf eine straffere Geldpolitik", so Unicredit. Die Analysten glauben aber nicht an eine Dauerhaftigkeit dieser Gewinne und raten zur Vorsicht. Schließlich habe die Fed angedeutet, dass sie von schrittweise weiter steigenden Zinsen ausgehe in einem Konjunkturumfeld, das nahe an den anvisierten Zielen liege. US-Notenbankchef Jerome Powell könne bei seinem Auftritt im Lauf der Woche vor dem US-Kongress durchaus "falkenhaft" klingen, hieß es.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 17, 2018 01:48 ET (05:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.