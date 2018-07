Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Netflix hat im zweiten Quartal mit seinen Abonnentenzahlen und dem Ausblick enttäuscht. Gewinn- und umsatzseitig hat Netflix zwar die Erwartungen weitgehend erfüllt oder übertroffen. Der Gewinn legte zum Vorjahr um das 5,8-fache zu und erreichte 384 Millionen Dollar oder pro Aktie 85 Cent. Der Umsatz erhöhte sich um 40 Prozent auf 3,91 Milliarden Dollar. Analysten hatten beim Gewinn je Aktie 79 Cent und beim Umsatz 3,94 Milliarden prognostiziert. Wichtiger als die Gewinne sind für Börsianer aber die Abonnentenzahlen und der Ausblick. Hier meldete der Streamingdienst lediglich 5,15 Millionen neue Abos im zweiten Quartal, davon 670.000 in den USA. Netflix hatte im Vorfeld 1,2 Millionen neue US-Abonnenten und 5 Millionen im Ausland prognostiziert, Analysten hatten insgesamt 6,2 Millionen neue Abos erwartet. Für das dritte Quartal rechnet Netflix mit einem Gewinn je Aktie von 68 Cent, während der Analystenkonsens bei 72 Cent gelegen hat. Auch bei der Umsatzprognose enttäuschte Netflix mit 3,988 Milliarden Dollar, denn Experten hatten hier mit 4,126 Milliarden gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:55 Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q, Minneapolis

12:40 Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q, New Brunswick

13:35 Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q, New York

22:15 United Continental Holdings Inc, Ergebnis 2Q, Chicago

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,3% zuvor: 77,9%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.797,90 +0,05% Nikkei-225 22.769,71 +0,76% Hang-Seng-Index 28.209,68 -1,16% Kospi 2.298,07 -0,17% Shanghai-Composite 2.783,49 -1,09% S&P/ASX 200 6.210,30 -0,50%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Rückenwind für den japanischen Aktienmarkt kommt vom weiter schwachen Yen, wodurch sich die internationale Wettbewerbssituation japanischer Unternehmen verbessert. Hinter dem schwachen Yen steht laut Marktexperten zum einen der intakte Zinserhöhungstrend in den USA, zum anderen der Handelsstreit zwischen den USA und China. Vor allem letzterer sorge dafür, dass der Yen, anders als sonst oft zu beobachten, nicht von seinem Ruf als sicherer Hafen in Stresszeiten profitiere, sondern stattdessen selbst in Mitleidenschaft gerate. Trotz des besonders für Exportwerte günstigen Yen berichten Teilnehmer auch von stärkeren Käufen solcher Aktien, die vom Binnenkonsum abhängen. In Schanghai und Hongkong werden die Verluste mit dem Handelsstreit und den jüngsten, leicht unter den Erwartungen liegenden Konjunkturdaten erklärt. Trotz der solide ausgefallenen Wachstumszahlen verlangsame sich der Trend. Zu den Verlierern gehören in der gesamten Region Aktien aus dem Energiesektor, nachdem die Ölpreise zuletzt stärkere Verluste erlitten haben. Die am Montag bereits deutlicher erholte ZTE-Aktie macht weiteren Boden gut und verteuert sich um rund 5 Prozent, nachdem die US-Regierung in der Vorwoche ihre Sanktionen gegen den Telekommunikationsriesen aufgehoben hat.

US-NACHBÖRSE

Ein im zweiten Quartal enttäuschend ausgefallenes Wachstum der Abonnentenzahl hat der Aktie von Netflix nachbörslich ein herbes Minus von 14,1 Prozent beschert. Im Sog der Netflix-Aktie gaben auch die Kurse der anderen extrem populären Technologiewerte aus der zusammengefasst kurz "FAANG" genannten Gruppe nach um bis zu 1 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.064,36 0,18 44,95 1,40 S&P-500 2.798,43 -0,10 -2,88 4,67 Nasdaq-Comp. 7.805,72 -0,26 -20,26 13,07 Nasdaq-100 7.357,90 -0,24 -17,92 15,03 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 710 Mio 633 Mio Gewinner 1.001 1.458 Verlierer 1.952 1.504 unverändert 109 117

Wenig verändert - Während die Aktienindizes dahindümpelten, spielte die Musik am Ölmarkt. Dort gerieten die Preise massiv ins Rutschen und zogen auch Energieaktien um 1,2 Prozent abwärts. Dagegen waren Bankenwerte mit Geschäftszahlen von Bank of America die Favoriten und legten im Schnitt 3,2 Prozent zu. Bank of America hatte die Erwartungen übertroffen. Die Aktie legte um 4,3 Prozent zu. Der Vermögensverwalter Blackrock verdiente ebenfalls mehr als erwartet, verzeichnete jedoch einen massiven Rückgang der Neugelder. Die Aktie fiel um 0,6 Prozent. GE und Boeing standen mit der Luftfahrtmesse in Farnborough im Blick. Die Boeing-Aktie stieg um 1,5 Prozent. GE tendierten kaum verändert. Amazon fielen vom Tageshoch ab, nachdem die Internetseite des Online-Händlers unter dem Ansturm wegen des sogenannten Prime Day zusammengebrochen war. Nach Gewinnen von bis zu 1,6 Prozent reduzierte sich das Plus auf 0,5 Prozent.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,60 1,7 2,58 139,7 5 Jahre 2,75 2,2 2,73 82,5 10 Jahre 2,85 2,1 2,83 40,5

Anleihen waren nach guten Konjunkturdaten kein Kauf. Vor allem die Einzelhandelsdaten hätten die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank bis Jahresende noch zwei weitere Male die Zinsen anhebt, auf 60 von 57 Prozent erhöht, hieß es. Sinkende Notierungen ließen die Rendite zehnjähriger Titel um 2 Basispunkte auf 2,85 Prozent steigen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:51 % YTD EUR/USD 1,1715 +0,0% 1,1711 1,1703 -2,5% EUR/JPY 131,67 +0,1% 131,48 131,51 -2,7% EUR/GBP 0,8846 -0,0% 0,8846 0,8832 -0,5% GBP/USD 1,3244 +0,0% 1,3239 1,3252 -2,1% USD/JPY 112,39 +0,1% 112,27 112,35 -0,2% USD/KRW 1125,35 -0,3% 1128,74 1127,81 +5,4% USD/CNY 6,6836 -0,1% 6,6911 6,6861 +2,7% USD/CNH 6,6940 -0,1% 6,7028 6,6989 +2,8% USD/HKD 7,8485 -0,0% 7,8488 7,8486 +0,5% AUD/USD 0,7430 +0,1% 0,7420 0,7441 -5,0% NZD/USD 0,6826 +0,7% 0,6776 0,6783 -3,9% Bitcoin BTC/USD 6.709,32 +0,6% 6.668,26 6.387,27 -50,9%

Am Devisenmarkt gab der Dollar zum Euro leicht nach. Der Euro stieg auf 1,1714 Dollar. Hintergrund sei, dass die US-Notenbank in ihrer jüngsten Stellungnahme gegenüber dem US-Kongress "nicht sonderlich aggressiv geklungen habe mit Blick auf eine straffere Geldpolitik", so die Analysten der Unicredit. Sie glauben aber nicht an eine Dauerhaftigkeit dieser Gewinne und raten zur Vorsicht. Schließlich habe die Fed angedeutet, dass sie von schrittweise weiter steigenden Zinsen ausgehe. Zum Yen verteidigte der Dollar seine jüngsten Gewinne weitgehend. Der Yen werde mit zum Leidtragenden des Handelskonflikts zwischen den USA und China, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,87 68,06 -0,3% -0,19 +14,2% Brent/ICE 71,98 71,84 +0,2% 0,14 +11,5%

Kräftig abwärts ging es mit den Ölpreisen. Die US-Sorte WTI sauste zum Settlement um 4,2 Prozent nach unten auf 68,06 Dollar. Brentöl stürzte um 4,5 Prozent ab auf 71,96 Dollar. Da der Preis vom jüngsten Hoch Ende Mai um 10 Prozent nachgegeben hat, befindet sich Öl nun nach Börsendefintion im Korrekturmodus. Teilnehmer zeigten sich besorgt über die Ölnachfrage, zumal der IWF eine Verlangsamung des weltweiten Wachstums beobachtet. Daneben belasteten Berichte, wonach die USA stärker auf ihre strategische Ölreserven zurückgreifen könnten. Zudem hatte der russische Energieminister verlauten lassen, dass die Ölproduktion stärker angehoben werden könne als von den Ländern auf dem letzten Opec-Treffen Ende Juni vereinbart. Derweil hat die libysche Produktion bereits Fahrt aufgenommen. Verstärkt wurde die Abwärtsbewegung durch ein technisches Signal, denn die Preise fielen unter die 50-Tagelinie.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.241,40 1.239,64 +0,1% +1,77 -4,7% Silber (Spot) 15,81 15,79 +0,1% +0,02 -6,7% Platin (Spot) 829,15 824,50 +0,6% +4,65 -10,8% Kupfer-Future 2,78 2,76 +0,8% +0,02 -16,5%

Gold war weiterhin nicht gefragt. Der Preis der Feinunze verharrte bei 1.241 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Australiens Zentralbank hat vor den potenziellen Gefahren gewarnt, die ihrer Einschätzung nach von der rekordhohen privaten Verschuldungsquote ausgeht.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, hat sich erneut für ein niedrigeres Tempo beim Zinserhöhungskurs der US-Notenbank ausgesprochen. Zur Begründung verwies Kashkari auf das Risiko einer Umkehr der Zinsstrukturkurve. Auf solch ein Ereignis, bei dem kurzfristige Staatsanleihen höhere Renditen abwerfen als Langläufer, folgte in der Vergangenheit in der Regel eine Rezession.

POLITIK USA

