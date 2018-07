Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BHP Billiton von 1920 auf 1970 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe die Gewinnerwartungen und damit auch viele Kursziele für europäische Bergbau- und Metallwerte an die jüngsten Wechselkurs- und Rohstoffpreisentwicklungen angepasst, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Stahlwerten bleibe ArcelorMittal sein Favorit./mis/zb Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-07-17/08:26

ISIN: GB0000566504