Am europäischen Primärmarkt dürfte sich langsam die Sommerpause einstellen. Die einzige Emission kam gestern aus Italien. Terna platzierte EUR 750 Mio. in Form eines Green Bonds (5 Jahre, MS+80 BP). Ein Blick auf das Orderbuch (EUR 4 Mrd.) zeigt, dass die Emission reges Investoreninteresse vorweisen kann. Die niederländische Agency Bank Nederlandse Gemeenten kündigte einen Tap (Aufstockung des Volumens) ihrer BNG 0,750 % 2028 Emission an. Techem, ein deutscher Energie-Service Anbieter startet heute mit...

